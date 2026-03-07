Ричмонд
«Амур» одержал волевую победу над «Салаватом Юлаевым» в матче КХЛ

«Амур» обыграл «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: ХК "Амур"

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Хабаровский «Амур» дома нанес поражение уфимскому «Салавату Юлаеву» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Хабаровске и завершилась со счетом 6:3 (0:1, 4:1, 2:1). В составе хозяев по шайбе забросили Олег Ли (23-я минута), Григорий Кузьмин (24), Артем Шварев (35), Ярослав Лихачев (35), Александр Гальченюк (58) и Кирилл Петьков (60). У гостей, которые вели по ходу матча со счетом 2:0, отличились Максим Кузнецов (6), Джек Родуолд (22) и Алексей Василевский (57).

«Салават Юлаев» (70 очков) занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» (57) располагается на девятой строчке. После поражения «Салавата Юлаева» екатеринбургский «Автомобилист» гарантировал себе старт плей-офф на домашнем льду.

В следующем матче «Амур» примет казахстанский «Барыс» 10 марта, на следующий день «Салават Юлаев» дома сыграет с «Металлургом» из Магнитогорска.

В другом матче нижнекамский «Нефтехимик» во Владивостоке обыграл местный «Адмирал» со счетом 4:3 (2:1, 1:0, 1:2).

Амур
6:3
0:1, 4:1, 2:1
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
7.03.2026, 09:30 (МСК UTC+3)
Платинум-Арена, 7100 зрителей
Главные тренеры
Александр Андриевский
Виктор Козлов
Вратари
Максим Дорожко
(00:00-39:07)
Илья Коновалов
(00:00-34:18)
Максим Дорожко
(c 39:46)
Семен Вязовой
(c 34:18)
1-й период
03:21
Григорий Панин
05:24
Максим Кузнецов
(Артем Пименов)
10:12
Шелдон Ремпал
16:33
Иван Мищенко
2-й период
21:12
Джек Родуолд
21:47
Артем Пименов
22:08
Олег Ли
(Иван Мищенко, Алекс Гальченюк)
23:08
Григорий Кузьмин
(Артем Шварев, Егор Воронков)
28:40
Командный штраф
34:02
Артем Шварев
(Ярослав Дыбленко, Егор Рыков)
34:12
Данил Алалыкин
34:18
Ярослав Лихачев
(Ярослав Дыбленко, Олег Ли)
39:46
Дин Стюарт
3-й период
51:30
Григорий Панин
54:16
Алексей Василевский
56:23
Алексей Василевский
57:35
Алекс Гальченюк
(Ярослав Лихачев, Олег Ли)
59:50
Кирилл Петьков
(Кирилл Ураков)
Статистика
Амур
Салават Юлаев
Штрафное время
2
16
Голы в большинстве
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит