«Амур» одержал волевую победу над «Салаватом Юлаевым» в матче КХЛ

Встреча прошла в Хабаровске и завершилась со счетом 6:3 (0:1, 4:1, 2:1). В составе хозяев по шайбе забросили Олег Ли (23-я минута), Григорий Кузьмин (24), Артем Шварев (35), Ярослав Лихачев (35), Александр Гальченюк (58) и Кирилл Петьков (60). У гостей, которые вели по ходу матча со счетом 2:0, отличились Максим Кузнецов (6), Джек Родуолд (22) и Алексей Василевский (57).