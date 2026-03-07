Хет-трик Веккьоне помог «Барысу» обыграть «Шанхайских драконов» в матче КХЛ

ШАНХАЙ, 7 мар — РИА Новости. Астанинский «Барыс» нанес поражение «Шанхайским драконам» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в Шанхае в присутствии 7558 зрителей и завершилась со счетом 8:4 (4:3, 2:1, 2:0) в пользу астанинской команды. В составе шанхайского клуба шайбы забросили Райли Саттер (1-я минута), Адам Кленденинг (9), Борна Рендулич (20) и Владимир Кузнецов (28). У «Барыса» хет-трик оформил Майкл Веккьоне (9, 23, 57), также отличились Кирилл Савицкий (5), Райли Уолш (6), Мейсон Морелли (16), Семен Симонов (26) и Всеволод Логвин (43).
Вынесенный матч состоялся в рамках KHL World Games. В предматчевом шоу выступила российская фигуристка Камила Валиева.
«Барыс» прервал серию из пяти поражений в лиге и располагается на десятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 49 очков. «Шанхайские драконы» (54) идут на девятом месте на Западе.
В следующем матче «Барыс» в гостях сыграет с хабаровским «Амуром» 10 марта, а «Шанхайские драконы» днем позднее в Москве встретятся со столичным «Динамо».
Митч Лав
Михаил Кравец
Дмитрий Шикин
(00:00-55:34)
Никита Бояркин
Дмитрий Шикин
(c 56:48)
00:57
Райли Саттер
04:48
Кирилл Савицкий
(Кирилл Ляпунов)
05:02
Уилл Райлли
05:44
Райлли Уолш
(Майк Веккионе, Макс Уиллман)
08:07
Адам Кленденинг
(Паркер Фу, Райли Саттер)
08:59
Майк Веккионе
(Мэйсон Морелли, Райлли Уолш)
11:39
Кевин Лабанк
15:17
Мэйсон Морелли
(Дмитрий Бреус, Адиль Бекетаев)
18:17
Иан Маккошен
19:16
Алихан Омирбеков
19:44
Борна Рендулич
(Адам Кленденинг, Никита Попугаев)
22:23
Майк Веккионе
(Мэйсон Морелли, Джейк Мэсси)
25:58
Семен Симонов
(Майк Веккионе, Иан Маккошен)
27:37
Владимир Кузнецов
(Илья Каблуков, Уилл Райлли)
33:09
Семен Симонов
42:41
Всеволод Логвин
(Кирилл Панюков, Алихан Асетов)
44:00
Командный штраф
46:39
Райлли Уолш
53:07
Уайет Калинюк
53:07
Алихан Асетов
56:48
Трой Джозефс
56:48
Трой Джозефс
56:56
Майк Веккионе
(Тайс Томпсон, Мэйсон Морелли)
Главный судья
Алексей Васильев
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит