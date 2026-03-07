Хет-трик Веккьоне помог «Барысу» обыграть «Шанхайских драконов» в матче КХЛ

Встреча прошла в Шанхае в присутствии 7558 зрителей и завершилась со счетом 8:4 (4:3, 2:1, 2:0) в пользу астанинской команды. В составе шанхайского клуба шайбы забросили Райли Саттер (1-я минута), Адам Кленденинг (9), Борна Рендулич (20) и Владимир Кузнецов (28). У «Барыса» хет-трик оформил Майкл Веккьоне (9, 23, 57), также отличились Кирилл Савицкий (5), Райли Уолш (6), Мейсон Морелли (16), Семен Симонов (26) и Всеволод Логвин (43).