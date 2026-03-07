«Спартак» разгромил «Ладу» в матче КХЛ

«Спартак», набрав 72 очка, поднялся на седьмую позицию в турнирной таблице Западной конференции, где «Лада» с 45 баллами располагается на десятом месте. В воскресенье команды снова встретятся в Тольятти в рамках регулярного чемпионата КХЛ, начало матча — 16:00 мск.