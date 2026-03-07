Ричмонд
«Спартак» разгромил «Ладу» в матче КХЛ

«Спартак» разгромил тольяттинскую «Ладу» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Московский «Спартак» на выезде разгромил тольяттинскую «Ладу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Тольятти, завершилась со счетом 7:1 (3:0, 2:0, 2:1) в пользу гостей, в составе которых отличились Павел Порядин (14-я и 52-я минуты), Михаил Мальцев (15), Даниил Орлов (16), Иван Морозов (24), Джозеф Кин (28) и Александр Пашин (44). У «Лады» шайбу забросил Андрей Алтыбармакян (45).

«Красно-белые» обыграли «Ладу» во всех трех очных матчах в текущем регулярном чемпионате.

«Спартак», набрав 72 очка, поднялся на седьмую позицию в турнирной таблице Западной конференции, где «Лада» с 45 баллами располагается на десятом месте. В воскресенье команды снова встретятся в Тольятти в рамках регулярного чемпионата КХЛ, начало матча — 16:00 мск.

Лада
1:7
0:3, 0:2, 1:2
Спартак
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
7.03.2026, 16:00 (МСК UTC+3)
Лада Арена, 4746 зрителей
Главные тренеры
Павел Десятков
Александр Барков
Вратари
Иван Бочаров
(00:00-15:30)
Александр Георгиев
Александр Трушков
(c 15:30)
1-й период
01:33
Командный штраф
11:43
Иван Морозов
13:31
Андрей Алтыбармакян
13:43
Павел Порядин
(Даниил Гутик, Джоуи Кин)
14:32
Михаил Мальцев
(Джоуи Кин, Иван Морозов)
15:30
Даниил Орлов
(Данил Пивчулин, Александр Беляев)
2-й период
23:22
Иван Морозов
(Павел Порядин, Даниил Гутик)
27:55
Джоуи Кин
(Александр Беляев, Данил Пивчулин)
30:00
Александр Плесовских
30:03
Никита Михайлов
3-й период
43:13
Александр Пашин
(Никита Холодилин, Джоуи Кин)
44:24
Андрей Алтыбармакян
(Андрей Чивилев)
50:35
Артем Земченок
51:35
Павел Порядин
(Джоуи Кин, Даниил Гутик)
Статистика
Лада
Спартак
Штрафное время
6
6
Игра в большинстве
3
3
Голы в большинстве
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит