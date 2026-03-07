Ричмонд
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Динамо М
0
:
СКА
0
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.85
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
23:00
Нью-Джерси
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.20
П2
3.29
Хоккей. НХЛ
08.03
Баффало
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.40
П2
3.46
Хоккей. НХЛ
08.03
Питтсбург
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.17
X
4.20
П2
2.87
Хоккей. НХЛ
08.03
Виннипег
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.63
П2
4.53
Хоккей. НХЛ
08.03
Коламбус
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.51
X
4.20
П2
2.44
Хоккей. НХЛ
08.03
Лос-Анджелес
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.27
X
4.20
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
08.03
Торонто
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
3.47
X
4.40
П2
1.88
Хоккей. НХЛ
08.03
Калгари
:
Каролина
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
08.03
Сан-Хосе
:
Айлендерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
08.03
Сиэтл
:
Оттава
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Бостон
:
Вашингтон
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
6
:
Сибирь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
1
:
Спартак
7
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
4
:
Барыс
8
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
3
:
Нефтехимик
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
6
:
Салават Юлаев
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
2
:
Миннесота
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сан-Хосе
2
:
Сент-Луис
3
П1
X
П2

Кравец рассказал, что «Барысу» хотелось сыграть на большой площадке в Шанхае

В Шанхае состоялся вынесенный матч между казахстанским «Барысом» и китайским клубом «Шанхай Дрэгонс».

Источник: ХК "Барыс"

ШАНХАЙ, 7 марта. /ТАСС/. Игроки казахстанского «Барыса» выходили на разминку перед матчем Фонбет — Континентальной хоккейной лиги в Шанхае против «Шанхай Дрэгонс» в хорошем настроении, так как им хотелось побегать на большой площадке шириной 30 м. Об этом журналистам рассказал главный тренер «Барыса» Михаил Кравец.

В вынесенном матче в рамках проекта KHL World Games «Барыс» обыграл «Шанхай Дрэгонс» со счетом 8:4. Игра проходила на площадке размером 60×30 м. Рекомендуемый размер площадки в КХЛ — 60 м в длину и 26 м в ширину.

«Интересно, конечно, вернуться на эту площадку. Но хоккей везде хоккей — нужно везде работать и хорошо кататься, — сказал Кравец. — Перед отлетом неожиданно [прошел] концерт в Астане, и мы катались на льду другой арены, размер там такой же практически. Ну и очень важно, что вчера прошла тренировка. Мне показалось, что на разминку ребята выходили с хорошим настроением, им захотелось побегать на таком большом поле».

«Я целый год отработал в Харбине, там гораздо холоднее, чем здесь. Знал, какой здесь климат, очень большой город. Поначалу не очень было приятно, когда меняются планы. Но хорошо, что провели эту поездку, все было очень хорошо организовано. Конечно, такие игры нужны, чтобы не только в России люди могли увидеть хоккей. Тем более Китай — дружественная страна и для России, и для Казахстана. Для развития хоккея в Китае такой матч в плюс. Будущее в плане хоккея в Китае есть, раз проводятся такие матчи. Самое главное, чтобы на это выделялись деньги, были ребята, которые хотели бы играть. А для этого они должны видеть больше матчей», — добавил Кравец.

Ранее ТАСС сообщал, что «Шанхай» проведет две вынесенные встречи КХЛ против новосибирской «Сибири» (1:2) и «Барыса» в Китае. До этого последний раз матч лиги в рамках проекта KHL World Games проходил в декабре 2024 года в Ташкенте. Тогда московский «Спартак» со счетом 3:2 в овертайме обыграл минское «Динамо».

Игры «Шанхая» против «Сибири» и «Барыса» стали первыми в лиге с января 2020 года, проведенными в Китае. Заключительные домашние матчи «Шанхай Дрэгонс» (ранее «Куньлунь Ред Стар») регулярного чемпионата сезона-2019/20 были перенесены из-за пандемии коронавируса. В последующих сезонах «Куньлунь» принимал соперников в подмосковных Мытищах. С нынешнего сезона домашним стадионом китайской команды является «СКА-Арена» в Санкт-Петербурге.