Кравец рассказал, что «Барысу» хотелось сыграть на большой площадке в Шанхае

«Я целый год отработал в Харбине, там гораздо холоднее, чем здесь. Знал, какой здесь климат, очень большой город. Поначалу не очень было приятно, когда меняются планы. Но хорошо, что провели эту поездку, все было очень хорошо организовано. Конечно, такие игры нужны, чтобы не только в России люди могли увидеть хоккей. Тем более Китай — дружественная страна и для России, и для Казахстана. Для развития хоккея в Китае такой матч в плюс. Будущее в плане хоккея в Китае есть, раз проводятся такие матчи. Самое главное, чтобы на это выделялись деньги, были ребята, которые хотели бы играть. А для этого они должны видеть больше матчей», — добавил Кравец.