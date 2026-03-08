Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
3-й период
Торпедо
4
:
Сочи
3
Все коэффициенты
П1
1.12
X
7.50
П2
85.00
Хоккей. НХЛ
23:30
Питтсбург
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.29
X
4.30
П2
2.67
Хоккей. НХЛ
09.03
Баффало
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.52
X
4.30
П2
2.39
Хоккей. НХЛ
09.03
Даллас
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.80
П2
4.99
Хоккей. НХЛ
09.03
Нью-Джерси
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.15
П2
2.47
Хоккей. НХЛ
09.03
Анахайм
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.50
П2
3.32
Хоккей. НХЛ
09.03
Вегас
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.30
П2
2.47
Хоккей. НХЛ
не начался
Колорадо
:
Миннесота
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
Спартак
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Металлург Мг
3
:
Трактор
2
П1
X
П2

«Спартак» обыграл «Ладу» в матче КХЛ

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Московский «Спартак» на выезде выиграл у тольяттинской «Лады» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, которая прошла в воскресенье в Тольятти, завершилась победой москвичей со счетом 5:2 (2:0, 1:1, 2:1). В составе победителей дубль оформил Герман Рубцов (14-я и 25-я минуты), еще по шайбе забросили Данил Пивчулин (2), Александр Беляев (54) и Джозеф Кин (58). У «Лады» отличились Никита Сетдиков (29) и Андрей Чивилев (43).

«Спартак» выиграл все четыре матча у тольяттинской команды в текущем регулярном чемпионате. С учетом предыдущего сезона «красно-белые» обыграли «Ладу» в седьмом матче подряд.

«Спартак» (74 очка) занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Лада» (45) располагается на десятой строчке.

В следующем матче «Спартак» в гостях сыграет с казанским «Ак Барсом» 10 марта, на следующий день «Лада» примет череповецкую «Северсталь».

Лада
2:5
0:2, 1:1, 1:2
Спартак
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
8.03.2026, 16:00 (МСК UTC+3)
Лада Арена
Главные тренеры
Павел Десятков
Александр Барков
Вратари
Александр Трушков
(00:00-56:49)
Артем Загидулин
Александр Трушков
(c 57:06)
1-й период
01:49
Данил Пивчулин
(Дмитрий Соловьев)
05:12
Александр Трушков
06:09
Джоуи Кин
13:23
Герман Рубцов
(Кристиан Ярош, Егор Филин)
2-й период
24:00
Герман Рубцов
(Даниил Иванов, Егор Филин)
24:25
Андрей Алтыбармакян
28:31
Никита Сетдиков
(Алекс Коттон, Владислав Семин)
3-й период
40:27
Адам Ружичка
42:10
Андрей Чивилев
(Алекс Коттон, Дмитрий Кугрышев)
53:07
Александр Беляев
(Герман Рубцов, Егор Филин)
57:06
Джоуи Кин
(Егор Филин)
Статистика
Лада
Спартак
Штрафное время
4
4
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит