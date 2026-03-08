«Спартак» обыграл «Ладу» в матче КХЛ

Встреча, которая прошла в воскресенье в Тольятти, завершилась победой москвичей со счетом 5:2 (2:0, 1:1, 2:1). В составе победителей дубль оформил Герман Рубцов (14-я и 25-я минуты), еще по шайбе забросили Данил Пивчулин (2), Александр Беляев (54) и Джозеф Кин (58). У «Лады» отличились Никита Сетдиков (29) и Андрей Чивилев (43).