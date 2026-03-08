«Спартак» обыграл «Ладу» в матче КХЛ

Встреча, которая прошла в воскресенье в Тольятти, завершилась победой москвичей со счетом 5:2 (2:0, 1:1, 2:1). В составе победителей дубль оформил Герман Рубцов (14-я и 25-я минуты), еще по шайбе забросили Данил Пивчулин (2), Александр Беляев (54) и Джозеф Кин (58). У «Лады» отличились Никита Сетдиков (29) и Андрей Чивилев (43).
«Спартак» выиграл все четыре матча у тольяттинской команды в текущем регулярном чемпионате. С учетом предыдущего сезона «красно-белые» обыграли «Ладу» в седьмом матче подряд.
«Спартак» (74 очка) занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Лада» (45) располагается на десятой строчке.
В следующем матче «Спартак» в гостях сыграет с казанским «Ак Барсом» 10 марта, на следующий день «Лада» примет череповецкую «Северсталь».
Павел Десятков
Александр Барков
Александр Трушков
(00:00-56:49)
Артем Загидулин
Александр Трушков
(c 57:06)
01:49
Данил Пивчулин
(Дмитрий Соловьев)
05:12
Александр Трушков
06:09
Джоуи Кин
13:23
Герман Рубцов
(Кристиан Ярош, Егор Филин)
24:00
Герман Рубцов
(Даниил Иванов, Егор Филин)
24:25
Андрей Алтыбармакян
28:31
Никита Сетдиков
(Алекс Коттон, Владислав Семин)
40:27
Адам Ружичка
42:10
Андрей Чивилев
(Алекс Коттон, Дмитрий Кугрышев)
53:07
Александр Беляев
(Герман Рубцов, Егор Филин)
57:06
Джоуи Кин
(Егор Филин)
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит