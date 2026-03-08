Ричмонд
«Торпедо» обыграло «Сочи» в матче с 7 забитыми голами

Сегодня, 8 марта, нижегородское «Торпедо» на домашнем льду сыграло против «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «Торпедо».

За «Торпедо» заброшенными шайбами отметились Амир Гараев, Никита Шавин, Василий Атанасов и Сергей Гончарук. За сочинский клуб отличились Даниил Сероух, Тимур Хафизов и Егор Петухов.

«Торпедо» набрало 78 очков и занимает четвертое место в таблице Западной конференции. «Сочи» с 44 очками располагается на последней строчке.

Торпедо
4:3
2:1, 0:0, 2:2
Сочи
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
8.03.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
КРК Нагорный, 5500 зрителей
Главные тренеры
Алексей Исаков
Дмитрий Михайлов
Вратари
Денис Костин
Алексей Щетилин
(00:00-59:35)
1-й период
02:52
Амир Гараев
(Максим Летунов)
04:42
Сергей Попов
09:02
Даниил Сероух
(Уильям Биттен, Кэмерон Ли)
12:12
Никита Шавин
(Бобби Нарделла, Андрей Белевич)
15:46
Командный штраф
19:37
Алексей Кручинин
2-й период
26:48
Матвей Гуськов
30:27
Матвей Гуськов
31:32
Командный штраф
3-й период
41:54
Андрей Белевич
42:10
Тимур Хафизов
(Уильям Биттен, Кэмерон Ли)
45:08
Василий Атанасов
(Егор Виноградов, Денис Александров)
47:19
Максим Летунов
47:49
Егор Петухов
(Матвей Гуськов, Дмитрий Кагарлицкий)
51:37
Сергей Гончарук
(Владимир Ткачев, Даниил Журавлев)
54:43
Дмитрий Кагарлицкий
55:07
Командный штраф
Статистика
Торпедо
Сочи
Штрафное время
8
12
Голы в большинстве
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Алексей Светилов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит