«Барыс» обыграл «Амур» и одержал вторую победу подряд в КХЛ

Астанинский клуб «Барыс» одержал выездную победу над хабаровским «Амуром» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: пресс-служба ХК "Барыс"

Встреча прошла на «Платинум» арене в Хабаровске и завершилась поражением хозяев льда со счетом 0:3.

В первом периоде команды не отметились взятием ворот. Во второй двадцатиминутке счет открыл казахстанский нападающий Алихан Омирбеков, который грамотно реализовал большинство. В завершении отрезка американский форвард «Барыса» Майкл Веккионе увеличил разрыв в счете, также в численном преимуществе.

В заключительном периоде под занавес матча Веккионе оформил дубль, отправив шайбу в пустые ворота.

Астанинский клуб набрал 51 балл и продолжает занимать десятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

Следующий матч «Барыс» проведет также в гостях 12 марта против владивостокского «Адмирала».

Амур
0:3
0:0, 0:2, 0:1
Барыс
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
10.03.2026, 12:15 (МСК UTC+3)
Платинум-Арена
Главные тренеры
Александр Андриевский
Михаил Кравец
Вратари
Максим Дорожко
(00:00-57:07)
Никита Бояркин
Максим Дорожко
(c 58:51)
1-й период
03:54
Райлли Уолш
17:56
Алекс Гальченюк
19:50
Артем Шварев
2-й период
21:43
Алихан Омирбеков
(Динмухамед Кайыржан, Кирилл Савицкий)
25:59
Райлли Уолш
34:51
Мэйсон Морелли
37:30
Ярослав Дыбленко
39:28
Майк Веккионе
(Райлли Уолш, Тайс Томпсон)
3-й период
42:32
Данил Юртайкин
51:21
Иван Мищенко
58:51
Майк Веккионе
(Джейк Мэсси, Мэйсон Морелли)
Статистика
Амур
Барыс
Штрафное время
10
6
Голы в большинстве
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит