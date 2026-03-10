«Барыс» обыграл «Амур» и одержал вторую победу подряд в КХЛ

В первом периоде команды не отметились взятием ворот. Во второй двадцатиминутке счет открыл казахстанский нападающий Алихан Омирбеков, который грамотно реализовал большинство. В завершении отрезка американский форвард «Барыса» Майкл Веккионе увеличил разрыв в счете, также в численном преимуществе.