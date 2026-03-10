«Барыс» обыграл «Амур» и одержал вторую победу подряд в КХЛ

Встреча прошла на «Платинум» арене в Хабаровске и завершилась поражением хозяев льда со счетом 0:3.
В первом периоде команды не отметились взятием ворот. Во второй двадцатиминутке счет открыл казахстанский нападающий Алихан Омирбеков, который грамотно реализовал большинство. В завершении отрезка американский форвард «Барыса» Майкл Веккионе увеличил разрыв в счете, также в численном преимуществе.
В заключительном периоде под занавес матча Веккионе оформил дубль, отправив шайбу в пустые ворота.
Астанинский клуб набрал 51 балл и продолжает занимать десятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.
Следующий матч «Барыс» проведет также в гостях 12 марта против владивостокского «Адмирала».
Александр Андриевский
Михаил Кравец
Максим Дорожко
(00:00-57:07)
Никита Бояркин
Максим Дорожко
(c 58:51)
03:54
Райлли Уолш
17:56
Алекс Гальченюк
19:50
Артем Шварев
21:43
Алихан Омирбеков
(Динмухамед Кайыржан, Кирилл Савицкий)
25:59
Райлли Уолш
34:51
Мэйсон Морелли
37:30
Ярослав Дыбленко
39:28
Майк Веккионе
(Райлли Уолш, Тайс Томпсон)
42:32
Данил Юртайкин
51:21
Иван Мищенко
58:51
Майк Веккионе
(Джейк Мэсси, Мэйсон Морелли)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит