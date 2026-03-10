Ричмонд
«Нефтехимик» стал предпоследним участником плей-офф КХЛ

За последнюю путевку борются хабаровский «Амур» и новосибирская «Сибирь».

Источник: РБК Спорт

Нижнекамский «Нефтехимик» стал седьмым участником Кубка Гагарина нынешнего сезона КХЛ от Восточной конференции.

Это произошло после того, как команда набрало очко в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ против челябинского «Трактора». Основное время завершилось со счетом 1:1, игра продолжится в овертайме.

У «Нефтехимика» после этой встречи будет минимум 66 очков, этого хватит для выхода в плей-офф.

За последнюю путевку борются две команды — хабаровский «Амур» (57 очков, 64 матча) и новосибирская «Сибирь» (62; 64).

На Западе в плей-офф вышли ярославский «Локомотив», минское «Динамо», череповецкая «Северсталь», нижегородское «Торпедо», московские «Динамо», ЦСКА и «Спартак», а также петербургский СКА. На Востоке это сделали магнитогорский «Металлург», омский «Авангард», казанский «Ак Барс», екатеринбургский «Автомобилист», уфимский «Салават Юлаев», «Трактор» и «Нефтехимик».

Нефтехимик
2:1
0:1, 1:0, 0:0
ОТ
Трактор
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
10.03.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Нефтехим-Арена, 4269 зрителей
Главные тренеры
Игорь Гришин
Евгений Корешков
Вратари
Ярослав Озолин
(00:00-62:23)
Дмитрий Николаев
(00:00-62:23)
1-й период
02:31
Александр Кадейкин
17:47
Василий Глотов
18:24
Виталий Кравцов
19:13
Логан Дэй
2-й период
20:38
Никита Артамонов
23:28
Сергей Телегин
30:00
Степан Горбунов
33:52
Владислав Юсупов
34:56
Андрей Белозеров
(Максим Федотов)
3-й период
47:04
Илья Пастухов
Овертайм
62:23
Артем Сериков
(Иван Николишин, Тимур Хайруллин)
Статистика
Нефтехимик
Трактор
Штрафное время
4
12
Игра в большинстве
6
2
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Главный судья
Никита Шалагин
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит