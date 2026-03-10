«Нефтехимик» стал предпоследним участником плей-офф КХЛ

Нижнекамский «Нефтехимик» стал седьмым участником Кубка Гагарина нынешнего сезона КХЛ от Восточной конференции.
Это произошло после того, как команда набрало очко в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ против челябинского «Трактора». Основное время завершилось со счетом 1:1, игра продолжится в овертайме.
У «Нефтехимика» после этой встречи будет минимум 66 очков, этого хватит для выхода в плей-офф.
За последнюю путевку борются две команды — хабаровский «Амур» (57 очков, 64 матча) и новосибирская «Сибирь» (62; 64).
На Западе в плей-офф вышли ярославский «Локомотив», минское «Динамо», череповецкая «Северсталь», нижегородское «Торпедо», московские «Динамо», ЦСКА и «Спартак», а также петербургский СКА. На Востоке это сделали магнитогорский «Металлург», омский «Авангард», казанский «Ак Барс», екатеринбургский «Автомобилист», уфимский «Салават Юлаев», «Трактор» и «Нефтехимик».
