Гол Гурьянова принес ЦСКА победу над «Сочи»

ЦСКА после этой победы идет на четвертой строчке в таблице Западной конференции, следующий матч команда Игоря Никитина проведет в гостях с «Автомобилистом» 14 марта. «Сочи», замыкающий таблицу, 13 марта сыграет на выезде с «Ак Барсом».