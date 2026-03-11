Гол Гурьянова принес ЦСКА победу над «Сочи»

Встреча, прошедшая на льду арены в Моcкве, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев льда.
Во втором периоде Виталий Абрамов вывел армейцев вперед, а отыгрались «леопарды» в третьей двадцатиминутке благодаря точному броску Кэмерона Ли при игре в меньшинстве. Победную шайбу забросил Денис Гурьянов.
ЦСКА после этой победы идет на четвертой строчке в таблице Западной конференции, следующий матч команда Игоря Никитина проведет в гостях с «Автомобилистом» 14 марта. «Сочи», замыкающий таблицу, 13 марта сыграет на выезде с «Ак Барсом».
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
10.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
ЦСКА Арена, 4979 зрителей
Главные тренеры
Игорь Никитин
Дмитрий Михайлов
Вратари
Александр Самонов
Павел Хомченко
(00:00-58:21)
1-й период
11:15
Павел Дедунов
18:30
Кэмерон Ли
18:41
Даниил Сероух
2-й период
29:56
Виталий Абрамов
(Ник Эберт, Никита Нестеров)
3-й период
42:49
Иван Патрихаев
42:49
Макс Эллис
42:49
Макс Эллис
47:23
Дмитрий Уткин
49:02
Кэмерон Ли
(Матвей Гуськов, Данил Башкиров)
55:34
Денис Гурьянов
(Николай Коваленко, Дмитрий Саморуков)
Статистика
ЦСКА
Сочи
Штрафное время
5
15
Игра в большинстве
5
0
Голы в меньшинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит