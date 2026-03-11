Ричмонд
Хабаровский «Амур» уступил «Барысу», но продолжает борьбу за место в зоне плей-офф

Встреча прошла в «Платинум Арене» и завершилась со счетом 0:3.

Источник: AmurMedia

Хабаровский «Амур» завершил пятиматчевую домашнюю серию и провёл последнюю игру на своём льду в регулярном чемпионате. После победы над «Салаватом Юлаевым» (6:3) Александр Андриевский совершил одну замену в обороне: Никита Евсеев вышел вместо Виктора Антипина, сообщает www.khl.ru.

Хабаровчане продолжают вести борьбу за место в зоне плей-офф, и отставание от идущей восьмой «Сибири» составляло пять очков при одной игре в запасе. Они активно и агрессивно начали первый период, и заработали большинство на четвёртой минуте. Хороший шанс открыть счёт был у Андрея Крутова, однако он из убойной позиции не попал по воротам. Хозяева продолжали действовать с определённым преимуществом и в равных составах, организовав пару неплохих позиционных атак, но гости выдержали натиск и стали качественно огрызаться.

На последних секундах периода уже они заработали большинство, которое плавно перетекло на второй отрезок. И после перерыва воспользовались этим шансом. Кирилл Савицкий отдал проникающую передачу вперёд, Динмухамед Кайыржан плотно бросил, Максим Дорожко отразил шайбу перед собой, и первым на добивании оказался Алихан Омирбеков.

Именно игра в неравных составах стала ключевым компонентом встречи. Если дальневосточники потратили две последующие попытки впустую, то астанчане реализовали и второе большинство. За 32 секунды до перерыва один из лучших бомбардиров и снайперов регулярки среди защитников Райли Уолш ассистировал Майклу Веккьоне.

Две ценных минуты в третьем периоде у «Амура» украло удаление Данила Юртайкина, а гости не только успешно выстояли в меньшинстве, но и удерживали преимущество в равных составах. На 52-й минуте хабаровчане получили снова получили численный перевес, но уже через девять секунд Иван Мищенко «подравнял» составы. В концовке Веккьоне забросил ещё одну шайбу в пустые ворота.

Кстати, прошедший матч «Амур» провёл в специальной форме, посвященной Дню коренных народов.

Главный тренер ХК «Амур» Александр Андриевский:

«Не такого результата мы ожидали сегодня. Не получилось у нас сегодня целостной игры. На мой взгляд не хватило нам эмоций, где-то мы их расплескали в этой домашней серии. Наверное, это стало сегодня главным фактором, почему так два периоде играли. В третьем что-то предприняли, но забить так и не получилось. Моментов особо у чужих ворот не создали. Решила игра спецбригад сегодня».

Амур
0:3
0:0, 0:2, 0:1
Барыс
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
10.03.2026, 12:15 (МСК UTC+3)
Платинум-Арена, 7100 зрителей
Главные тренеры
Александр Андриевский
Михаил Кравец
Вратари
Максим Дорожко
(00:00-57:07)
Никита Бояркин
Максим Дорожко
(c 58:51)
1-й период
03:54
Райлли Уолш
17:56
Алекс Гальченюк
19:50
Артем Шварев
2-й период
21:43
Алихан Омирбеков
(Динмухамед Кайыржан, Кирилл Савицкий)
25:59
Райлли Уолш
34:51
Мэйсон Морелли
37:30
Ярослав Дыбленко
39:28
Майк Веккионе
(Райлли Уолш, Тайс Томпсон)
3-й период
42:32
Данил Юртайкин
51:12
Тайс Томпсон
51:21
Иван Мищенко
58:51
Майк Веккионе
(Джейк Мэсси, Мэйсон Морелли)
Статистика
Амур
Барыс
Штрафное время
10
8
Игра в большинстве
4
5
Голы в большинстве
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит