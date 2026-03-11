Хабаровский «Амур» уступил «Барысу», но продолжает борьбу за место в зоне плей-офф

Хабаровчане продолжают вести борьбу за место в зоне плей-офф, и отставание от идущей восьмой «Сибири» составляло пять очков при одной игре в запасе. Они активно и агрессивно начали первый период, и заработали большинство на четвёртой минуте. Хороший шанс открыть счёт был у Андрея Крутова, однако он из убойной позиции не попал по воротам. Хозяева продолжали действовать с определённым преимуществом и в равных составах, организовав пару неплохих позиционных атак, но гости выдержали натиск и стали качественно огрызаться.