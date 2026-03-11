Ричмонд
«Северсталь» нанесла «Ладе» третье поражение подряд

«Северсталь» на выезде обыграла «Ладу» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:1.

Источник: КХЛ

У гостей голами отметились Даниил Казулаев, Адам Лишка и Владимир Грудинин, за хозяев забил Иван Савчик.

За игру череповецкая команда нанесла 40 бросков в створ ворот соперника, на счету тольяттинцев 20 бросков в створ.

«Северсталь» набрала 84 очка за 65 матчей и вышла на второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Лада» потерпела третье поражение подряд и с 45 очками после 66 игр располагается на предпоследней, десятой строчке.

Лада
1:3
1:1, 0:1, 0:1
Северсталь
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
11.03.2026, 18:00 (МСК UTC+3)
Лада Арена
Главные тренеры
Павел Десятков
Андрей Козырев
Вратари
Иван Бочаров
(00:00-59:02)
Александр Самойлов
Иван Бочаров
(c 59:56)
1-й период
01:43
Иван Савчик
(Никита Сетдиков, Иван Романов)
13:30
Даниил Казулаев
(Николай Буренов, Илья Иванцов)
17:26
Андрей Алтыбармакян
2-й период
21:04
Адам Лишка
(Николай Чебыкин)
29:21
Михаил Ильин
34:29
Кирилл Танков
3-й период
57:26
Макар Фомин
59:56
Владимир Грудинин
Статистика
Лада
Северсталь
Штрафное время
2
6
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит