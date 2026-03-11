Прерванный из-за атаки дронов матч КХЛ в Сочи доиграли в Москве

Московский ЦСКА обыграл «Сочи» со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Саморуков (26-я минута) и Денис Зернов (59). У проигравших отличился Федор Аврамов (45).
Этот матч начался еще 23 февраля в Сочи. Тогда начало игры задержали более чем на час из-за авиационной опасности. Команды успели провести один период, но после повторного объявления режима атаки БПЛА встречу прервали. Позднее КХЛ решила, что встречу доиграют в Москве на «ЦСКА Арене». В столице команды сыграли два оставшихся периода.
ЦСКА набрал 80 очков в 65 матчах и занимает четвертое место в Западной конференции. «Сочи» с 44 очками в 64 встречах расположился на последней, 11-й строчке.
Дмитрий Михайлов
Игорь Никитин
Павел Хомченко
Дмитрий Гамзин
(00:00-58:35)
Дмитрий Гамзин
(c 58:48)
04:06
Василий Мачулин
12:41
Виталий Абрамов
12:41
Виталий Абрамов
25:30
Дмитрий Саморуков
(Максим Соркин, Прохор Полтапов)
32:09
Олег Майстренко
32:09
Олег Майстренко
44:39
Федор Аврамов
(Сергей Попов, Василий Мачулин)
52:27
Денис Зернов
57:13
Николай Поляков
58:48
Денис Зернов
(Мак Холлоуэлл, Иван Дроздов)
58:48
Василий Мачулин
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит