Прерванный из-за атаки дронов матч КХЛ в Сочи доиграли в Москве

Этот матч начался еще 23 февраля в Сочи. Тогда начало игры задержали более чем на час из-за авиационной опасности. Команды успели провести один период, но после повторного объявления режима атаки БПЛА встречу прервали. Позднее КХЛ решила, что встречу доиграют в Москве на «ЦСКА Арене». В столице команды сыграли два оставшихся периода.