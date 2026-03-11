Ричмонд
Московское «Динамо» обыграло «Шанхай Дрэгонс» в домашнем матче

Московское «Динамо» на своем льду победило «Шанхай Дрэгонс» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:2.

Источник: ХК «Динамо» Москва

У хозяев 2 (1+1) очка набрал Антон Слепышев, также по голу забили Семен Дер-Аргучинцев, Даниил Пыленков и Максим Мамин. У гостей заброшенными шайбами отметились Кевин Лабанк и Спенсер Фу. Две результативные передачи на свой счет записал Адам Кленденинг.

«Динамо» набрало 77 очков за 64 матча и сохраняет седьмую позицию в турнирной таблице Западной конференции. «Шанхай Дрэгонс» потерпел третье поражение подряд и с 54 баллами после 64 игр идет девятым на «Западе».

13 марта бело-голубые в гостях сыграют с «Салаватом Юлаевым», а китайская команда на выезде встретится с «Авангардом».

Динамо М
4:2
1:0, 1:2, 2:0
Шанхай Дрэгонс
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
11.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена, 5468 зрителей
Главные тренеры
Вячеслав Козлов
Митч Лав
Вратари
Владислав Подъяпольский
Андрей Тихомиров
(00:00-57:26)
Андрей Тихомиров
(58:00-59:23)
Андрей Тихомиров
(c 59:55)
1-й период
13:04
Семен Дер-Аргучинцев
(Антон Слепышев, Тимур Кол)
2-й период
21:11
Адам Кленденинг
23:34
Адам Кленденинг
29:51
Уайет Калинюк
33:57
Кевин Лабанк
(Владимир Кузнецов, Адам Кленденинг)
36:40
Даниил Пыленков
(Артем Ильенко)
38:17
Владислав Подъяпольский
38:41
Спенсер Фу
(Адам Кленденинг, Остин Вагнер)
39:08
Магомед Шараканов
3-й период
50:01
Игорь Ожиганов
50:50
Райли Саттер
53:14
Антон Слепышев
(Игорь Ожиганов)
58:00
Адам Кленденинг
59:55
Максим Мамин
(Джордан Уил)
Статистика
Динамо М
Шанхай Дрэгонс
Штрафное время
6
10
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Вячеслав Шувалов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит