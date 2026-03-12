Ричмонд
Ларионов рассказал, что встретился и выпил шампанского с главой ИИХФ Тардифом на Олимпиаде-2026

Главный тренер СКА Игорь Ларионов подтвердил, что во время поездки на Олимпийские игры 2026 года в Милане встречался с президентом Международной федерации хоккея (IIHF) Люком Тардифом.

Источник: Спорт-Экспресс

Ларионов пропустил матч регулярного чемпионата КХЛ против московского ЦСКА (3:0) 21 февраля из-за визита в Италию. В клубе сообщали, что делегация СКА приняла участие в деловой программе Игр и встретилась с представителями ИИХФ.

«Никаких полномочий на ведение переговоров о Федерации хоккея России (ФХР) и КХЛ у меня не было, — цитирует РИА Новости Ларионова. — Мы с Люком знакомы уже много лет. Встретились как друзья, выпили по бокалу шампанского».

ИИХФ отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований под своей эгидой в 2022 году. В четверг министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о подготовке иска в CAS по возвращению российской сборной на международную арену.