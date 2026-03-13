«Адмирал» обыграл «Барыс» в матче чемпионата КХЛ

Чешский защитник «Адмирала» Либор Шулак отдал голевую передачу и набрал очки в 10-м матче подряд. Он побил клубный рекорд по продолжительности результативной серии, который принадлежал Роберту Саболичу и Даниилу Гутику (по девять матчей).