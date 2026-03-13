«Адмирал» обыграл «Барыс» в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Владивостокский «Адмирал» обыграл астанинский «Барыс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла во Владивостоке, завершилась со счетом 6:2 (1:1, 3:1, 2:0). В составе победителей отличились Дмитро Тимашов (10-я минута), Егор Чезганов (24), Павел Шэн (28), Вячеслав Основин (30), Дмитрий Завгородний (59) и Дмитрий Дерябин (59). У гостей шайбы забросили Всеволод Логвин (12) и Тайс Томпсон (22).
Чешский защитник «Адмирала» Либор Шулак отдал голевую передачу и набрал очки в 10-м матче подряд. Он побил клубный рекорд по продолжительности результативной серии, который принадлежал Роберту Саболичу и Даниилу Гутику (по девять матчей).
«Адмирал» с 48 очками идет на последнем, 11-м месте в таблице Восточной конференции, где «Барыс» (53 очка) располагается на десятой позиции. Команды вновь встретятся друг с другом в Астане 16 марта.
Олег Браташ
Михаил Кравец
Иван Кульбаков
Адам Шил
(00:00-29:13)
Андрей Шутов
(29:13-57:17)
Андрей Шутов
(c 58:45)
06:20
Иван Кульбаков
09:36
Дмитро Тимашов
(Егор Чезганов, Даниэль Усманов)
11:22
Всеволод Логвин
13:11
Никита Ефремов
18:46
Егор Чезганов
18:46
Тайс Томпсон
21:17
Тайс Томпсон
(Райлли Уолш)
23:38
Егор Чезганов
(Либор Шулак, Даниэль Усманов)
27:18
Павел Шэн
(Степан Старков)
29:13
Вячеслав Основин
(Кайл Олсон, Дмитрий Дерябин)
30:07
Никита Сошников
36:27
Даниэль Усманов
36:27
Иан Маккошен
39:46
Адиль Бекетаев
41:10
Алихан Асетов
47:55
Мэйсон Морелли
49:48
Кирилл Савицкий
53:11
Дмитро Тимашов
58:45
Дмитрий Завгородний
(Дмитро Тимашов, Вячеслав Основин)
58:57
Дмитрий Дерябин
(Георгий Солянников)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит