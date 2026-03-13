Жамнов будет руководить «Спартаком» в матче КХЛ с «Амуром»

28 января Жамнов пропустил домашний матч против тольяттинской «Лады» (6:2) из-за рождения ребенка. На следующий день «Спартак» сообщил, что главный тренер команды пропустит несколько игр по состоянию здоровья. С тех пор красно-белые одержали восемь побед и потерпели семь поражений. До конца регулярного чемпионата «Спартаку» предстоит провести четыре встречи.