Жамнов будет руководить «Спартаком» в матче КХЛ с «Амуром»

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов будет руководить игрой команды в домашнем матче Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с хабаровским «Амуром». Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Матч «Спартак» — «Амур» пройдет в пятницу и начнется в 19:30 мск. Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Спартака» сообщал, что Жамнов вернется к работе с командой в заключительных матчах красно-белых в регулярном чемпионате. В последних играх обязанности главного тренера команды исполнял Александр Барков.
28 января Жамнов пропустил домашний матч против тольяттинской «Лады» (6:2) из-за рождения ребенка. На следующий день «Спартак» сообщил, что главный тренер команды пропустит несколько игр по состоянию здоровья. С тех пор красно-белые одержали восемь побед и потерпели семь поражений. До конца регулярного чемпионата «Спартаку» предстоит провести четыре встречи.
«Спартак» занимает восьмое место в Западной конференции КХЛ. Команда уже обеспечила себе участие в плей-офф.
