«Ак Барс» всухую обыграл «Сочи» в матче КХЛ

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Казанский «Ак Барс» всухую обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в пятницу в Казани, завершилась со счетом 2:0 (2:0, 0:0, 0:0) в пользу хозяев. Шайбы забросили Нэйтан Тодд (12-я минута) и Дмитрий Яшкин (17).
Голкипер «Ак Барса» Максим Арефьев отразил все 28 бросков по своим воротам. Он оформил свой второй шатаут в текущем сезоне и за всю карьеру в КХЛ.
Яшкин забросил 200-ю шайбу в КХЛ. Он стал 16-м хоккеистом, достигшим этой отметки в лиге.
«Ак Барс» (90 очков) занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, команда уже гарантировала себе участие в плей-офф. «Сочи» (44) располагается на последней, 11-й строчке на Западе.
В следующем матче «Сочи» примет хабаровский «Амур» 15 марта, на следующий день «Ак Барс» в гостях сыграет с череповецкой «Северсталью».
Анвар Гатиятулин
Дмитрий Михайлов
Максим Арефьев
Павел Хомченко
(00:00-57:49)
06:20
Даниил Сероух
09:37
Тимур Хафизов
10:54
Кирилл Семенов
11:27
Нэйтан Тодд
(Александр Хмелевский, Степан Фальковский)
16:41
Дмитрий Яшкин
(Митчелл Миллер, Степан Фальковский)
21:31
Матвей Гуськов
55:48
Командный штраф
57:46
Алексей Марченко
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Главный судья
Никита Шалагин
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит