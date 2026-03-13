«Ак Барс» всухую обыграл «Сочи» в матче КХЛ

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Казанский «Ак Барс» всухую обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая прошла в пятницу в Казани, завершилась со счетом 2:0 (2:0, 0:0, 0:0) в пользу хозяев. Шайбы забросили Нэйтан Тодд (12-я минута) и Дмитрий Яшкин (17).

Голкипер «Ак Барса» Максим Арефьев отразил все 28 бросков по своим воротам. Он оформил свой второй шатаут в текущем сезоне и за всю карьеру в КХЛ.

Яшкин забросил 200-ю шайбу в КХЛ. Он стал 16-м хоккеистом, достигшим этой отметки в лиге.

«Ак Барс» (90 очков) занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, команда уже гарантировала себе участие в плей-офф. «Сочи» (44) располагается на последней, 11-й строчке на Западе.

В следующем матче «Сочи» примет хабаровский «Амур» 15 марта, на следующий день «Ак Барс» в гостях сыграет с череповецкой «Северсталью».

Ак Барс
2:0
2:0, 0:0, 0:0
Сочи
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
13.03.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Татнефть-Арена, 8252 зрителя
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин
Дмитрий Михайлов
Вратари
Максим Арефьев
Павел Хомченко
(00:00-57:49)
1-й период
06:20
Даниил Сероух
09:37
Тимур Хафизов
10:54
Кирилл Семенов
11:27
Нэйтан Тодд
(Александр Хмелевский, Степан Фальковский)
16:41
Дмитрий Яшкин
(Митчелл Миллер, Степан Фальковский)
2-й период
21:31
Матвей Гуськов
3-й период
55:48
Командный штраф
57:46
Алексей Марченко
Статистика
Ак Барс
Сочи
Штрафное время
6
6
Игра в большинстве
3
3
Судейская бригада
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Главный судья
Никита Шалагин
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит