Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
14.03
Айлендерс
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.17
X
4.15
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
14.03
Сент-Луис
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
3.03
X
4.40
П2
2.05
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
5
:
Северсталь
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Спартак
1
:
Амур
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
2
:
Сочи
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
Локомотив
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Салават Юлаев
2
:
Динамо М
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Трактор
3
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
6
:
Шанхай Дрэгонс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сибирь
1
:
Металлург Мг
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
6
:
Барыс
2
П1
X
П2

Хоккеисты «Спартака» выиграли первый матч после возвращения Жамнова

Красно-белые в овертайме победили «Амур».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Московский «Спартак» со счетом 1:0 в овертайме победил хабаровский «Амур» в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 6 544 зрителей.

Единственную шайбу забросил Иван Морозов. Нападающий поразил ворота соперника на 61-й минуте.

Ранее ТАСС сообщал, что на тренерский мостик «Спартака» в матче с «Амуром» вернулся Алексей Жамнов. Он пропускал игры красно-белых с конца января по состоянию здоровья.

«Спартак» занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 76 очков в 65 матчах. «Амур» идет на 9-й строчке на Востоке с 58 очками после 65 игр. В следующем матче «Спартак» 16 марта примет московское «Динамо», «Амур» днем ранее сыграет в гостях против «Сочи».

Спартак
1:0
0:0, 0:0, 0:0
ОТ
Амур
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
13.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Мегаспорт
Главные тренеры
Алексей Жамнов
Александр Андриевский
Вратари
Александр Георгиев
Максим Дорожко
1-й период
00:20
Иван Мищенко
12:08
Никита Коростелев
16:35
Александр Филатьев
2-й период
21:02
Александр Филатьев
28:43
Данил Пивчулин
28:43
Никита Евсеев
28:43
Никита Евсеев
3-й период
42:00
Иван Мищенко
Овертайм
60:42
Иван Морозов
(Михаил Мальцев)
Статистика
Спартак
Амур
Штрафное время
7
15
Судейская бригада
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит