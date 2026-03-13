Хоккеисты «Спартака» выиграли первый матч после возвращения Жамнова

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Московский «Спартак» со счетом 1:0 в овертайме победил хабаровский «Амур» в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 6 544 зрителей.
Единственную шайбу забросил Иван Морозов. Нападающий поразил ворота соперника на 61-й минуте.
Ранее ТАСС сообщал, что на тренерский мостик «Спартака» в матче с «Амуром» вернулся Алексей Жамнов. Он пропускал игры красно-белых с конца января по состоянию здоровья.
«Спартак» занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 76 очков в 65 матчах. «Амур» идет на 9-й строчке на Востоке с 58 очками после 65 игр. В следующем матче «Спартак» 16 марта примет московское «Динамо», «Амур» днем ранее сыграет в гостях против «Сочи».
Алексей Жамнов
Александр Андриевский
Александр Георгиев
Максим Дорожко
00:20
Иван Мищенко
12:08
Никита Коростелев
16:35
Александр Филатьев
21:02
Александр Филатьев
28:43
Данил Пивчулин
28:43
Никита Евсеев
28:43
Никита Евсеев
42:00
Иван Мищенко
60:42
Иван Морозов
(Михаил Мальцев)
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
