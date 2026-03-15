«Салават Юлаев» обыграл «Шанхайских драконов» в матче КХЛ

Встреча, которая прошла в Уфе в воскресенье, завершилась победой хозяев со счетом 5:3 (1:0, 2:0, 2:3). В составе «Салавата Юлаева» отличились Егор Сучков (2-я минута), Шелдон Ремпал (25), Джек Родуолд (34), Александр Жаровский (47) и Девин Броссо (53). У гостей по шайбе забросили Владимир Кузнецов (42), Дойл Сомерби (46) и Ник Меркли (56).