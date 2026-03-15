«Салават Юлаев» обыграл «Шанхайских драконов» в матче КХЛ

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Уфимский «Салават Юлаев» дома нанес поражение «Шанхайским драконам» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, которая прошла в Уфе в воскресенье, завершилась победой хозяев со счетом 5:3 (1:0, 2:0, 2:3). В составе «Салавата Юлаева» отличились Егор Сучков (2-я минута), Шелдон Ремпал (25), Джек Родуолд (34), Александр Жаровский (47) и Девин Броссо (53). У гостей по шайбе забросили Владимир Кузнецов (42), Дойл Сомерби (46) и Ник Меркли (56).

Канадец Меркли забросил 24-ю шайбу в текущем регулярном чемпионате и установил новый снайперский рекорд «Шанхайских драконов», побив достижение своего соотечественника Девина Броссо (23 шайбы в сезоне-2023/24).

«Салават Юлаев» (74 очка) занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Шанхайские драконы» (54) располагаются на девятой строчке на Западе. В следующем матче уфимский клуб примет нижнекамский «Нефтехимик», а «Шанхайские драконы» дома сыграют с «Автомобилистом» из Екатеринбурга. Обе встречи состоятся 18 марта.

В другом матче хабаровский «Амур» на выезде выиграл у «Сочи» со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1).

Салават Юлаев
5:3
1:0, 2:0, 2:3
Шанхай Дрэгонс
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
15.03.2026, 14:30 (МСК UTC+3)
Уфа-Арена, 8459 зрителей
Главные тренеры
Виктор Козлов
Митч Лав
Вратари
Семен Вязовой
Андрей Тихомиров
(00:00-48:46)
Дмитрий Шикин
(48:46-56:56)
1-й период
01:16
Егор Сучков
(Евгений Кузнецов, Александр Жаровский)
2-й период
24:26
Шелдон Ремпал
(Джек Родуолд, Дин Стюарт)
30:08
Уайет Калинюк
33:01
Артем Пименов
33:15
Джек Родуолд
36:23
Девин Броссо
36:23
Уайет Калинюк
3-й период
41:07
Владимир Кузнецов
(Дойл Сомерби, Ник Меркли)
42:36
Владимир Бутузов
45:28
Дойл Сомерби
(Владимир Кузнецов, Павел Акользин)
46:15
Александр Жаровский
(Никита Зоркин, Евгений Кузнецов)
47:44
Алексей Василевский
52:21
Уилл Райлли
52:40
Девин Броссо
(Шелдон Ремпал, Дин Стюарт)
55:55
Ник Меркли
57:18
Артем Горшков
Статистика
Салават Юлаев
Шанхай Дрэгонс
Штрафное время
13
9
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Николай Красотин
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит