«Салават Юлаев» обыграл «Шанхайских драконов» в матче КХЛ

Встреча, которая прошла в Уфе в воскресенье, завершилась победой хозяев со счетом 5:3 (1:0, 2:0, 2:3). В составе «Салавата Юлаева» отличились Егор Сучков (2-я минута), Шелдон Ремпал (25), Джек Родуолд (34), Александр Жаровский (47) и Девин Броссо (53). У гостей по шайбе забросили Владимир Кузнецов (42), Дойл Сомерби (46) и Ник Меркли (56).
Канадец Меркли забросил 24-ю шайбу в текущем регулярном чемпионате и установил новый снайперский рекорд «Шанхайских драконов», побив достижение своего соотечественника Девина Броссо (23 шайбы в сезоне-2023/24).
«Салават Юлаев» (74 очка) занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Шанхайские драконы» (54) располагаются на девятой строчке на Западе. В следующем матче уфимский клуб примет нижнекамский «Нефтехимик», а «Шанхайские драконы» дома сыграют с «Автомобилистом» из Екатеринбурга. Обе встречи состоятся 18 марта.
В другом матче хабаровский «Амур» на выезде выиграл у «Сочи» со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1).
Виктор Козлов
Митч Лав
Семен Вязовой
Андрей Тихомиров
(00:00-48:46)
Дмитрий Шикин
(48:46-56:56)
01:16
Егор Сучков
(Евгений Кузнецов, Александр Жаровский)
24:26
Шелдон Ремпал
(Джек Родуолд, Дин Стюарт)
30:08
Уайет Калинюк
33:01
Артем Пименов
33:15
Джек Родуолд
36:23
Девин Броссо
36:23
Уайет Калинюк
41:07
Владимир Кузнецов
(Дойл Сомерби, Ник Меркли)
42:36
Владимир Бутузов
45:28
Дойл Сомерби
(Владимир Кузнецов, Павел Акользин)
46:15
Александр Жаровский
(Никита Зоркин, Евгений Кузнецов)
47:44
Алексей Василевский
52:21
Уилл Райлли
52:40
Девин Броссо
(Шелдон Ремпал, Дин Стюарт)
55:55
Ник Меркли
57:18
Артем Горшков
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Николай Красотин
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит