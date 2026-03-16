«Адмирал» обыграл в гостях «Барыс» в матче КХЛ, Олсон оформил дубль

Владивостокский «Адмирал» в гостях обыграл астанинский «Барыс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: Дмитрий Сорока, photo.khl.ru

В составе «дальневосточников» дубль оформил канадец Кайл Олсон (17-я минута, 47), по одной шайбе забросили Никита Ефремов (23), Никита Сошников (29), Егор Чезганов (53) и Дмитрий Тимашов (60). У астанинцев отличились Тайс Томпсон (5) и Алихан Асетов (54). Итоговый результат — 6:2 в пользу команды Олега Браташа.

После этого матча «Адмирал» остался на 11-м месте в таблице Восточной конференции (50 очков), а «Барыс» находится на 10-й позиции на Востоке (53 балла).

Барыс
2:6
1:1, 0:2, 1:3
Адмирал
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
16.03.2026, 17:30 (МСК UTC+3)
Барыс-Арена, 7964 зрителя
Главные тренеры
Михаил Кравец
Олег Браташ
Вратари
Никита Бояркин
(00:00-52:59)
Иван Кульбаков
Никита Бояркин
(53:29-59:06)
Никита Бояркин
(c 59:50)
1-й период
04:40
Тайс Томпсон
(Макс Уиллман, Батырлан Муратов)
04:57
Никита Тертышный
16:48
Кайл Олсон
(Дмитрий Завгородний, Вячеслав Основин)
2-й период
20:08
Майк Веккионе
22:21
Никита Ефремов
(Степан Старков, Егор Чезганов)
22:51
Батырлан Муратов
28:02
Никита Сошников
(Никита Ефремов, Георгий Солянников)
36:35
Семен Ибрагимов
3-й период
46:54
Кайл Олсон
(Дмитрий Завгородний, Вячеслав Основин)
52:42
Егор Чезганов
(Александр Шепелев)
52:59
Вячеслав Основин
53:29
Алихан Асетов
(Майк Веккионе, Райлли Уолш)
59:50
Дмитро Тимашов
(Даниэль Усманов)
Статистика
Барыс
Адмирал
Штрафное время
4
6
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит