«Нефтехимик» обыграл «Торпедо» в матче КХЛ

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась победой гостей со счетом 6:3 (2:0, 2:2, 2:1). В составе победителей шайбы забросили Никита Попугаев (3-я минута), Матвей Надворный (19), Никита Артамонов (22), Дамир Жафяров (40), Никита Хоружев (55) и Андрей Белозеров (60). У «Торпедо» отличились Егор Виноградов (30), Никита Шавин (34) и Владимир Ткачев (45).