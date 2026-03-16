«Нефтехимик» обыграл «Торпедо» в матче КХЛ

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась победой гостей со счетом 6:3 (2:0, 2:2, 2:1). В составе победителей шайбы забросили Никита Попугаев (3-я минута), Матвей Надворный (19), Никита Артамонов (22), Дамир Жафяров (40), Никита Хоружев (55) и Андрей Белозеров (60). У «Торпедо» отличились Егор Виноградов (30), Никита Шавин (34) и Владимир Ткачев (45).
«Нефтехимик» (69 очков) одержал третью победу подряд и занимает седьмое место в таблице Восточной конференции. «Торпедо» (79) продлил серию поражений до трех игр и идет шестым на Западе.
По итогам матча определилась первая пара плей-офф КХЛ. В стартовом раунде Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург» сыграет с новосибирской «Сибирью».
В следующем матче «Нефтехимик» встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым» в гостях 18 марта. «Торпедо» в своем заключительном матче регулярного чемпионата примет хабаровский «Амур» 19 марта.
Алексей Исаков
Игорь Гришин
Денис Костин
(00:00-57:10)
Филипп Долганов
(00:00-37:17)
Денис Костин
(c 59:59)
Филипп Долганов
(c 37:42)
02:25
Никита Попугаев
(Артем Сериков, Илья Пастухов)
04:48
Никита Шавин
18:20
Матвей Надворный
(Булат Шафигуллин, Никита Хлыстов)
21:47
Никита Артамонов
(Никита Хоружев, Матвей Заседа)
29:01
Севастьян Соколов
29:46
Егор Виноградов
(Алексей Кручинин, Богдан Конюшков)
33:09
Никита Шавин
33:52
Никита Хлыстов
37:42
Сергей Гончарук
39:24
Дамир Жафяров
(Андрей Белозеров, Никита Артамонов)
39:30
Федор Крощинский
43:02
Никита Попугаев
44:43
Владимир Ткачев
(Бобби Нарделла, Василий Атанасов)
54:37
Никита Хоружев
(Никита Артамонов, Федор Крощинский)
54:59
Матвей Надворный
59:59
Андрей Белозеров
(Тимур Хайруллин, Максим Федотов)
Главный судья
Алексей Васильев
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
