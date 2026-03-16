Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.20
П2
3.18
Хоккей. НХЛ
04:30
Колорадо
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.70
П2
4.10
Хоккей. НХЛ
не начался
Детройт
:
Калгари
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Нью-Джерси
:
Бостон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Рейнджерс
:
Лос-Анджелес
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
4
:
Ак Барс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Спартак
3
:
Динамо М
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
3
:
Нефтехимик
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
2
:
Адмирал
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
4
:
Автомобилист
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
2
:
СКА
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
3
:
ЦСКА
2
П1
X
П2

«Нефтехимик» обыграл «Торпедо» в матче КХЛ

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Нижнекамский «Нефтехимик» обыграл нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась победой гостей со счетом 6:3 (2:0, 2:2, 2:1). В составе победителей шайбы забросили Никита Попугаев (3-я минута), Матвей Надворный (19), Никита Артамонов (22), Дамир Жафяров (40), Никита Хоружев (55) и Андрей Белозеров (60). У «Торпедо» отличились Егор Виноградов (30), Никита Шавин (34) и Владимир Ткачев (45).

«Нефтехимик» (69 очков) одержал третью победу подряд и занимает седьмое место в таблице Восточной конференции. «Торпедо» (79) продлил серию поражений до трех игр и идет шестым на Западе.

По итогам матча определилась первая пара плей-офф КХЛ. В стартовом раунде Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург» сыграет с новосибирской «Сибирью».

В следующем матче «Нефтехимик» встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым» в гостях 18 марта. «Торпедо» в своем заключительном матче регулярного чемпионата примет хабаровский «Амур» 19 марта.

Торпедо
3:6
0:2, 2:2, 1:2
Нефтехимик
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
16.03.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
КРК Нагорный, 5500 зрителей
Главные тренеры
Алексей Исаков
Игорь Гришин
Вратари
Денис Костин
(00:00-57:10)
Филипп Долганов
(00:00-37:17)
Денис Костин
(c 59:59)
Филипп Долганов
(c 37:42)
1-й период
02:25
Никита Попугаев
(Артем Сериков, Илья Пастухов)
04:48
Никита Шавин
18:20
Матвей Надворный
(Булат Шафигуллин, Никита Хлыстов)
2-й период
21:47
Никита Артамонов
(Никита Хоружев, Матвей Заседа)
29:01
Севастьян Соколов
29:46
Егор Виноградов
(Алексей Кручинин, Богдан Конюшков)
33:09
Никита Шавин
33:52
Никита Хлыстов
37:42
Сергей Гончарук
39:24
Дамир Жафяров
(Андрей Белозеров, Никита Артамонов)
39:30
Федор Крощинский
3-й период
43:02
Никита Попугаев
44:43
Владимир Ткачев
(Бобби Нарделла, Василий Атанасов)
54:37
Никита Хоружев
(Никита Артамонов, Федор Крощинский)
54:59
Матвей Надворный
59:59
Андрей Белозеров
(Тимур Хайруллин, Максим Федотов)
Статистика
Торпедо
Нефтехимик
Штрафное время
4
10
Игра в большинстве
5
2
Голы в большинстве
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Васильев
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит