«Барыс» второй раз подряд проиграл «Адмиралу»

В следующем матче 18 марта подопечные Михаила Кравца в Новосибирске сыграют с «Сибирью».

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 17 мар — Sputnik. В заключительном домашнем матче регулярного чемпионата «Барыс» встречался с «Адмиралом».

Тренерский штаб астанчан вернул в заявку Батырлана Муратова. Место в воротах со стартового вбрасывания занял Никита Бояркин.

Хозяева могли открывать счёт уже во второй смене, но шайба каким-то чудом не пересекла линию ворот Ивана Кульбакова после массированной атаки второй пятёрки. Чуть позже тройка Томпсона все же добилась своего, и сам Тайс отправил снаряд в сетку. Таким образом, 9-й номер «Барыс» продлил свою серию с набранными очками до пяти матчей, а с заброшенными шайбами — до трёх. Гости ответили незадолго до перерыва — автором гола стал Кайл Олсон. А в самом начале второй двадцатиминутки Никита Ефремов уже вывел «Адмирал» вперёд.

В заключительной трети Олсон оформил дубль. В пятый раз огорчил столичную публику Егор Чезганов. На 54-й минуте Алихан Асетов при игре в большинстве с экстра-полевым игроком немного сократил отставание. Но последнее слово осталось за приморцами. Дмитро Тимашов всё же поразил пустые ворота соперников.

18 марта подопечные Михаила Кравца в Новосибирске сыграют с «Сибирью».

Барыс
2:6
1:1, 0:2, 1:3
Адмирал
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
16.03.2026, 17:30 (МСК UTC+3)
Барыс-Арена, 7964 зрителя
Главные тренеры
Михаил Кравец
Олег Браташ
Вратари
Никита Бояркин
(00:00-52:59)
Иван Кульбаков
Никита Бояркин
(53:29-59:06)
Никита Бояркин
(c 59:50)
1-й период
04:40
Тайс Томпсон
(Батырлан Муратов, Макс Уиллман)
04:57
Никита Тертышный
16:48
Кайл Олсон
(Вячеслав Основин, Дмитрий Завгородний)
2-й период
20:08
Майк Веккионе
22:21
Никита Ефремов
(Егор Чезганов, Степан Старков)
22:51
Батырлан Муратов
28:02
Никита Сошников
(Георгий Солянников, Никита Ефремов)
36:35
Семен Ибрагимов
3-й период
46:54
Кайл Олсон
(Вячеслав Основин, Дмитрий Завгородний)
52:42
Егор Чезганов
(Александр Шепелев)
52:59
Вячеслав Основин
53:29
Алихан Асетов
(Райлли Уолш, Майк Веккионе)
59:50
Дмитро Тимашов
(Даниэль Усманов)
Статистика
Барыс
Адмирал
Штрафное время
4
6
Игра в большинстве
3
2
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит