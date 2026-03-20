Хоккей
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Барыс
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Сочи
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Адмирал
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Шанхай Дрэгонс
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Нефтехимик
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Лос-Анджелес
3
:
Филадельфия
4
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
2
:
Тампа-Бэй
6
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Юта
4
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
0
:
Баффало
5
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
0
:
Флорида
4
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
1
:
Чикаго
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
3
:
Сиэтл
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
6
:
Виннипег
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
3
:
Монреаль
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
6
:
Рейнджерс
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
3
:
Айлендерс
2
У хоккейного тренера Крикунова отобрали вид на жительство в Латвии

По словам специалиста, вид на жительство у него действовал до 2027 года, но был аннулирован.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 20 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Заслуженный тренер РФ по хоккею Владимир Крикунов лишился вида на жительство в Латвии. Об этом он рассказал ТАСС.

Крикунов выступал за рижское «Динамо» с 1976 по 1982 год.

«У меня отобрали в Латвии вид на жительство, там лишили его всех русских. Мне должны были вид продлить, я подал документы, — сказал Крикунов. — Нужна была одна справка, за которой я в прошлом году поехал из Латвии на границу. Пограничник, старый литовец, говорящий по-русски, спросил, куда я еду. Я ответил, что в Белоруссию, а потом в Москву, за справкой в банк. Он мне и сказал, что уже как три дня у меня вид на жительство аннулирован. Я удивился, потому что этот вид у меня действует до 2027 года».

«Справку я взял, отправил ее для получения документов. Пошел в посольство, попросил визу для въезда в Латвию. Мне отказали, ответив — ждите, что вам скажет миграционная служба. В службе ответили, мол, ждите, идет проверка. Потом мне прислали бумагу, что в Латвии я могу находиться до 29 апреля. Я пошел с этой бумагой в посольство, где ответили, что эта бумага мне не дает право на получение визы, ждите ответа, дадут ли мне вид на жительство», — прояснил он.

В нынешнем сезоне Крикунов работает тренером-консультантом клуба Континентальной хоккейной лиги «Сочи».

«В клубе я точно не останусь. Если будет что-то интересное, чтобы работа была не особо напряженная, то рассмотрю. Принял такое решение, потому что мне нужно домой, в Москву. Дома тоже надо пожить — я все-таки 40 лет тренировал, а до этого сколько играл», — рассказал он о своих планах на будущее.