Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:30
Колорадо
:
Калгари
П1
1.45
X
5.30
П2
6.31
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм
:
Торонто
П1
1.87
X
4.50
П2
3.50
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас
:
Ванкувер
П1
1.47
X
5.40
П2
5.52
Хоккей. НХЛ
05:00
Сан-Хосе
:
Сент-Луис
П1
2.51
X
4.20
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
не начался
Айлендерс
:
Питтсбург
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
0
:
Локомотив
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо М
1
:
Динамо Мн
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
2
:
Авангард
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сибирь
1
:
Металлург Мг
0
П1
X
П2

Тренер «Динамо» Козлов рассказал, что ему ставили задачу выйти в финал КХЛ

Москвичи проиграли минскому «Динамо» в четырех матчах первого раунда плей-офф.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Руководство московского «Динамо» ставило задачу главному тренеру Вячеславу Козлову в этом году выйти в финал плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги. Об этом он рассказал журналистам.

«Динамо» проиграло минскому «Динамо» в четырех матчах первого раунда плей-офф.

«Когда меня назначали, была цель выйти в финал. Я это знал и на это соглашался. Нужно переформатирование состава, нынешний набирался летом. Наверное, будут какие-то изменения и в тренерском штабе», — сказал Козлов.

Козлов исполнял обязанности главного тренера «Динамо» с 17 ноября, когда в отставку был отправлен Алексей Кудашов, в чей тренерский штаб он входил. В декабре Козлов был утвержден в должности главного тренера московского клуба.

Динамо М
1:2
0:1, 1:0, 0:0
ОТ
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
30.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена, 9377 зрителей
Главные тренеры
Вячеслав Козлов
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Владислав Подъяпольский
Закари Фукале
1-й период
16:32
Станислав Галиев
(Вадим Шипачев, Вадим Мороз)
2-й период
21:38
Райан Спунер
22:38
Ксавье Уэлле
22:56
Никита Гусев
(Джордан Уил, Даниил Пыленков)
3-й период
42:38
Игорь Ожиганов
Овертайм
63:33
Иван Зинченко
63:33
Иван Зинченко
63:33
Богдан Белкин
63:33
Богдан Белкин
66:22
Магомед Шараканов
87:02
Станислав Галиев
(Виталий Пинчук, Ксавье Уэлле)
Статистика
Динамо М
Динамо Мн
Штрафное время
8
8
Игра в большинстве
2
2
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит