Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Колорадо
2
:
Сент-Луис
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
0
:
Нью-Джерси
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
8
:
Вашингтон
1
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
2
:
Бостон
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
5
:
Флорида
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
4
:
Миннесота
5
Канадский хоккеист клуба КХЛ оценил могущество Путина

Канадский хоккеист клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сочи» Кэмерон Ли оценил могущество президента России Владимира Путина. Его слова приводит Metaratings.ru.

Ли признался, что из всех знаменитых россиян он хотел бы пообщаться именно с Путиным. «Я бы очень хотел встретиться с ним и поблагодарить за паспорт. Он, вероятно, самый могущественный человек в мире. Встреча с Путиным была бы самым крутым событием в жизни. Я бы хотел фото с ним, как у Овечкина», — сказал Ли.

Канадский защитник выступает в КХЛ с 2022 года. Первые три года своей карьеры в России он провел в хабаровском «Амуре», в «Сочи» игрок перешел по ходу текущего сезона. В составе «леопардов» он провел 44 матча, в которых набрал 19 (2+17) очков.

Ли получил российское гражданство в сентябре 2023 года. Его игроку предоставил президент страны. В августе 2025-го спортсмен заявил, что старается полностью стать русским. «Я учу русский язык, провожу свободное время с ребятами из команды, узнаю русскую культуру. Я наслаждаюсь жизнью в России», — сказал он.