Канадский хоккеист клуба КХЛ оценил могущество Путина

Ли признался, что из всех знаменитых россиян он хотел бы пообщаться именно с Путиным. «Я бы очень хотел встретиться с ним и поблагодарить за паспорт. Он, вероятно, самый могущественный человек в мире. Встреча с Путиным была бы самым крутым событием в жизни. Я бы хотел фото с ним, как у Овечкина», — сказал Ли.
Канадский защитник выступает в КХЛ с 2022 года. Первые три года своей карьеры в России он провел в хабаровском «Амуре», в «Сочи» игрок перешел по ходу текущего сезона. В составе «леопардов» он провел 44 матча, в которых набрал 19 (2+17) очков.
Ли получил российское гражданство в сентябре 2023 года. Его игроку предоставил президент страны. В августе 2025-го спортсмен заявил, что старается полностью стать русским. «Я учу русский язык, провожу свободное время с ребятами из команды, узнаю русскую культуру. Я наслаждаюсь жизнью в России», — сказал он.