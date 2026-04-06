«Авангард» продлил контракт с Потуральски на один сезон

«Очень рады, что удалось достичь соглашения с Эндрю на следующий сезон. Он быстро адаптировался к лиге и стал приносить команде невероятную пользу. Помимо набора очков он хорош на любом участке площадки. Как я говорил раньше, были некоторые нюансы при обсуждении контракта, но они не носили спортивный характер. Эндрю доволен условиями, которые мы создаем в нашей организации. Думаю, что в следующем сезоне он принесет еще больше пользы нашему клубу», — заявил генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин.