«Авангард» продлил контракт с Потуральски на один сезон

«Авангард» продлил контракт с форвардом Потуральски на один сезон.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Омский «Авангард» продлил соглашение с американским форвардом Эндрю Потуральски на один сезон, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Американец заключил контракт с «Авангардом» в июле 2025 года. За сезон-2025/26 32-летний Потуральски сыграл 72 матча и набрал 69 очков (27 голов + 42 передачи). В феврале 2026 года нападающий принял участие в Матче звезд КХЛ.

«Очень рады, что удалось достичь соглашения с Эндрю на следующий сезон. Он быстро адаптировался к лиге и стал приносить команде невероятную пользу. Помимо набора очков он хорош на любом участке площадки. Как я говорил раньше, были некоторые нюансы при обсуждении контракта, но они не носили спортивный характер. Эндрю доволен условиями, которые мы создаем в нашей организации. Думаю, что в следующем сезоне он принесет еще больше пользы нашему клубу», — заявил генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин.

«Авангард» выиграл серию первого раунда плей-офф КХЛ против нижнекамского «Нефтехимика» со счетом 4−1 и вышел в следующую стадию Кубка Гагарина, где сыграет против московского ЦСКА.

До «Авангарда» Потуральски с 2024 года находился в системе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс». В прошлом сезоне он принял участие в 59 матчах фарм-клуба «акул» «Сан-Хосе Барракуда» в Американской хоккейной лиге (АХЛ) и набрал 73 очка (30 голов и 43 результативные передачи).