Квартальнов против «Ак Барса». Тренер работал в Казани три года и мог выиграть Кубок

Теневая интрига серии минского «Динамо» и «Ак Барса» — встреча Дмитрия Квартальнова со своей бывшей командой. Как и во всех своих предыдущих клубах, нынешний тренер минчан оставил в Казани большое наследие, а противостояние наверняка станет для него принципиальным.
Как Квартальнов оказался в «Ак Барсе»
Весной 2019 года в Казани настало время больших перемен. После чемпионства годом ранее «Ак Барс» провалился в первом раунде, всухую уступив «Авангарду», — и Зинэтула Билялетдинов решил взять паузу в тренерской работе. Среди кандидатов на его место назывались Вячеслав Быков, Сергей Гончар и даже нынешний тренер казанцев Анвар Гатиятулин, но в Казани довольно быстро приняли решение назначить Дмитрия Квартальнова, который только закончил работу в «Локомотиве».
Такой выбор был во многом связан с поставленной руководством клуба и «Татнефти» задачей сформировать состав команды на 70 процентов из собственных воспитанников уже через три года. И тут кандидатуры лучше Квартальнова было не найти — игроков, которые до этого вышли на высокий уровень под его руководством в «Северстали», «Сибири», ЦСКА и «Локомотиве», можно перечислять долго. И с первых сборов новый тренер казанцев начал активно доверять молодежи.
Первый сезон: восторг и прогресс
Результаты работы Квартальнова стали видны с первых матчей — команда заиграла в присущей его командам активной манере, что было с восторгом воспринято публикой. Сезон-2018/19 получился очень грустным, а консервативный Билялетдинов в упор не хотел замечать молодежь. Галиев и Ткачев, например, у него не выпадали из состава даже после очень плохих отрезков. Квартальнов тут же запустил в основу молодых Галимова, Журавлева, Воронкова, Фазылзянова, чуть позднее — Дыняка, регулярные шансы получали и с десяток игроков из системы.
Без репрессий тоже не обходилось — например, не подошли Квартальнову Ткачев и Михеев, а вернувшийся только летом из-за океана Ожиганов уже через пару месяцев после начала сезона был обменян в СКА. Впрочем, результаты становились только лучше, а в регулярном чемпионате казанцы заняли первое место в Восточной конференции с отрывом в девять очков от ближайшего преследователя.
Все карты спутала пандемия коронавируса — лига сначала приостановила плей-офф после первого раунда, а затем и вовсе отменила. «Ак Барс» в стартовой серии уверенно прошел «Нефтехимик» и готовился к встрече с «Салаватом Юлаевым» в статусе очевидного фаворита не только «зеленого дерби», но и всего сезона. Кажется, свой главный шанс выиграть Кубок в Казани Квартальнов упустил именно тогда — команда реально была без слабых мест.
Второй сезон: мощь и разочарование
За межсезонье-2020 «Ак Барс» стал только сильнее — по крайней мере, на бумаге. Хоть прежняя версия машины Квартальнова и казалась идеальной, мастеров высокого уровня все-таки не хватало. Это было исправлено подписанием Найджела Доуса и Стефана Да Косты, которые позволили казанцам усилить игру в большинстве и создать настоящую ударную тройку. Вот только ситуацию подпортил неожиданный отъезд многолетнего лидера команды Джастина Азеведо, который был важной частью той тройки, — по семейным обстоятельствам он улетел домой, а затем объявился в Швейцарии.
Миссию по развитию молодежи Квартальнов продолжал исполнять — именно в том сезоне появился в составе Илья Сафонов, один из ключевых игроков нынешней команды. Регулярку казанцы провели не менее бодро, а в первых двух раундах просто не заметили сопротивления «Торпедо» и «Салавата», выиграв восемь матчей подряд. А дальше была серия с «Авангардом», которую можно назвать одной из лучших в истории КХЛ.
Всю серию команды выигрывали исключительно на выезде, а в седьмом матче все три гола организовала молодежная тройка Галимов — Сафонов — Воронков. Вот только преимущество казанцы упустили, а в овертайме пропустили решающий гол.
Третий сезон: страдание и боль
Перед третьим сезоном Квартальнова «Ак Барс» понес очень большие потери. В клубе решили не оставлять проваливших плей-офф Да Косту и Доуса, не удалось сохранить вышедших на рынок свободных агентов Яруллина и Галиева. Большинство новичков совсем не усилили команду — от Линдхольма, Уила, Тарасова, Коваленко, Панюкова ждали гораздо большего. Да и подписания в дедлайн не сработали — Барберио и Фер сломались еще до плей-офф, а Демерс к тому моменту был уже откровенно слаб.
Из-за нового всплеска эпидемии, совпавшего с подготовкой сборной к Олимпиаде в Пекине, регулярку не доиграли, а турнирная сетка вывела казанцев снова на «Авангард». И хоть у омичей не было ведущих защитников Покки и Каски, шансов у «Ак Барса» особо не было. С 0−3 казанцы отыграли два матча, но в итоге вылетели, а судьба Квартальнова была предрешена.
Увольнение Квартальнова — ошибка «Ак Барса»?
Несмотря на то что Кубок Гагарина в Казань Квартальнов не привез, для клуба он сделал много полезного. Не требуя готовых звезд, он развивал местную молодежь, и многие из этих игроков и сейчас определяют лицо «Ак Барса». За четыре года после ухода Квартальнова из системы полноценно закрепился в основе лишь защитник Степан Терехов — остальные получают шансы только эпизодически.
Именно во времена Квартальнова был расцвет медийной составляющей — про жизнь клуба снимали сериал, а крылатые фразы тренера становились основой для мерча. Да, открытость была одним из обязательных требований руководства при подписании контракта, но главный тренер мог бы что-то запрещать и объяснять это тем, что так нужно для результата, — никто бы и слова не сказал. После ухода Квартальнова «Ак Барс» так и не выиграл Кубок Гагарина, хотя и был к нему близок. Но ведь и у Квартальнова в составе не было таких звезд, как Шипачев, Радулов и Войнов.
Предстоящая серия наверняка будет особенной для главного тренера минского «Динамо». Перед его нынешней командой — исторический шанс выйти в полуфинал. И если Квартальнов выбьет «Ак Барс», то можно будет смело признать, что его увольнение было ошибкой руководства казанцев. Впрочем, ее еще можно будет исправить.
Артур Хайруллин