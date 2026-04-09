Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.54
X
4.30
П2
2.40
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.45
П2
4.83
Хоккей. НХЛ
не начался
Рейнджерс
:
Баффало
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Торонто
:
Вашингтон
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
1
:
Салават Юлаев
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
3
:
ЦСКА
0
П1
X
П2

Квартальнов против «Ак Барса». Тренер работал в Казани три года и мог выиграть Кубок

А теперь может выбить бывшую команду, возглавляя минское «Динамо».

Источник: ХК «Динамо» (Минск)

Теневая интрига серии минского «Динамо» и «Ак Барса» — встреча Дмитрия Квартальнова со своей бывшей командой. Как и во всех своих предыдущих клубах, нынешний тренер минчан оставил в Казани большое наследие, а противостояние наверняка станет для него принципиальным.

Как Квартальнов оказался в «Ак Барсе»

Весной 2019 года в Казани настало время больших перемен. После чемпионства годом ранее «Ак Барс» провалился в первом раунде, всухую уступив «Авангарду», — и Зинэтула Билялетдинов решил взять паузу в тренерской работе. Среди кандидатов на его место назывались Вячеслав Быков, Сергей Гончар и даже нынешний тренер казанцев Анвар Гатиятулин, но в Казани довольно быстро приняли решение назначить Дмитрия Квартальнова, который только закончил работу в «Локомотиве».

Такой выбор был во многом связан с поставленной руководством клуба и «Татнефти» задачей сформировать состав команды на 70 процентов из собственных воспитанников уже через три года. И тут кандидатуры лучше Квартальнова было не найти — игроков, которые до этого вышли на высокий уровень под его руководством в «Северстали», «Сибири», ЦСКА и «Локомотиве», можно перечислять долго. И с первых сборов новый тренер казанцев начал активно доверять молодежи.

Хоккей
КХЛ 2025-2026
1/4 финала, 9.04.2026, 19:30
Динамо Мн
-
Ак Барс
-

Первый сезон: восторг и прогресс

Результаты работы Квартальнова стали видны с первых матчей — команда заиграла в присущей его командам активной манере, что было с восторгом воспринято публикой. Сезон-2018/19 получился очень грустным, а консервативный Билялетдинов в упор не хотел замечать молодежь. Галиев и Ткачев, например, у него не выпадали из состава даже после очень плохих отрезков. Квартальнов тут же запустил в основу молодых Галимова, Журавлева, Воронкова, Фазылзянова, чуть позднее — Дыняка, регулярные шансы получали и с десяток игроков из системы.

Без репрессий тоже не обходилось — например, не подошли Квартальнову Ткачев и Михеев, а вернувшийся только летом из-за океана Ожиганов уже через пару месяцев после начала сезона был обменян в СКА. Впрочем, результаты становились только лучше, а в регулярном чемпионате казанцы заняли первое место в Восточной конференции с отрывом в девять очков от ближайшего преследователя.

Все карты спутала пандемия коронавируса — лига сначала приостановила плей-офф после первого раунда, а затем и вовсе отменила. «Ак Барс» в стартовой серии уверенно прошел «Нефтехимик» и готовился к встрече с «Салаватом Юлаевым» в статусе очевидного фаворита не только «зеленого дерби», но и всего сезона. Кажется, свой главный шанс выиграть Кубок в Казани Квартальнов упустил именно тогда — команда реально была без слабых мест.

Второй сезон: мощь и разочарование

За межсезонье-2020 «Ак Барс» стал только сильнее — по крайней мере, на бумаге. Хоть прежняя версия машины Квартальнова и казалась идеальной, мастеров высокого уровня все-таки не хватало. Это было исправлено подписанием Найджела Доуса и Стефана Да Косты, которые позволили казанцам усилить игру в большинстве и создать настоящую ударную тройку. Вот только ситуацию подпортил неожиданный отъезд многолетнего лидера команды Джастина Азеведо, который был важной частью той тройки, — по семейным обстоятельствам он улетел домой, а затем объявился в Швейцарии.

Миссию по развитию молодежи Квартальнов продолжал исполнять — именно в том сезоне появился в составе Илья Сафонов, один из ключевых игроков нынешней команды. Регулярку казанцы провели не менее бодро, а в первых двух раундах просто не заметили сопротивления «Торпедо» и «Салавата», выиграв восемь матчей подряд. А дальше была серия с «Авангардом», которую можно назвать одной из лучших в истории КХЛ.

Всю серию команды выигрывали исключительно на выезде, а в седьмом матче все три гола организовала молодежная тройка Галимов — Сафонов — Воронков. Вот только преимущество казанцы упустили, а в овертайме пропустили решающий гол.

Хоккей
КХЛ 2025-2026
1/4 финала, 11.04.2026, 17:00
Динамо Мн
-
Ак Барс
-

Третий сезон: страдание и боль

Перед третьим сезоном Квартальнова «Ак Барс» понес очень большие потери. В клубе решили не оставлять проваливших плей-офф Да Косту и Доуса, не удалось сохранить вышедших на рынок свободных агентов Яруллина и Галиева. Большинство новичков совсем не усилили команду — от Линдхольма, Уила, Тарасова, Коваленко, Панюкова ждали гораздо большего. Да и подписания в дедлайн не сработали — Барберио и Фер сломались еще до плей-офф, а Демерс к тому моменту был уже откровенно слаб.

Из-за нового всплеска эпидемии, совпавшего с подготовкой сборной к Олимпиаде в Пекине, регулярку не доиграли, а турнирная сетка вывела казанцев снова на «Авангард». И хоть у омичей не было ведущих защитников Покки и Каски, шансов у «Ак Барса» особо не было. С 0−3 казанцы отыграли два матча, но в итоге вылетели, а судьба Квартальнова была предрешена.

Увольнение Квартальнова — ошибка «Ак Барса»?

Несмотря на то что Кубок Гагарина в Казань Квартальнов не привез, для клуба он сделал много полезного. Не требуя готовых звезд, он развивал местную молодежь, и многие из этих игроков и сейчас определяют лицо «Ак Барса». За четыре года после ухода Квартальнова из системы полноценно закрепился в основе лишь защитник Степан Терехов — остальные получают шансы только эпизодически.

Именно во времена Квартальнова был расцвет медийной составляющей — про жизнь клуба снимали сериал, а крылатые фразы тренера становились основой для мерча. Да, открытость была одним из обязательных требований руководства при подписании контракта, но главный тренер мог бы что-то запрещать и объяснять это тем, что так нужно для результата, — никто бы и слова не сказал. После ухода Квартальнова «Ак Барс» так и не выиграл Кубок Гагарина, хотя и был к нему близок. Но ведь и у Квартальнова в составе не было таких звезд, как Шипачев, Радулов и Войнов.

Предстоящая серия наверняка будет особенной для главного тренера минского «Динамо». Перед его нынешней командой — исторический шанс выйти в полуфинал. И если Квартальнов выбьет «Ак Барс», то можно будет смело признать, что его увольнение было ошибкой руководства казанцев. Впрочем, ее еще можно будет исправить.

Артур Хайруллин