Квартальнова не спасли даже самые смелые решения — он всухую проиграл в Казани

«Ак Барс» в одной победе от выхода в полуфинал Кубка Гагарина. Казанцы уверенно переиграли минское «Динамо» (4:0) в третьем матче серии. «Зубрам» не помог даже экстравагантный ход главного тренера Дмитрия Квартальнова, который по ходу второго периода сменил вратаря на шестого полевого.
Прошлая встреча началась с церемонии в честь 1000-го матча капитана динамовцев Андрея Стася в КХЛ, чем Квартальнов оказался очень недоволен.
«У нас здорово с церемониями. Может, мы в Казани тоже сделаем, может, нам разрешат? Конечно, в плей-офф все это мешает. Понятно, что Андрей — хороший парень, добился всего заслуженно. Хотелось бы все это провести после игры», — заявил тренер на пресс-конференции.
Вероятно, в Татарстане его услышали, ведь третий матч противостояния тоже начался не со стартового вбрасывания, а с мероприятия. Правда, его главным героем стал не действующий хоккеист, а бывший капитан «Ак Барса» Данис Зарипов. Помешало ли это как-то казанцам? Вряд ли.
На 15-й минуте встречи хозяева вышли вперед: Александр Барабанов оказался самым расторопным на пятаке и отправил шайбу фактически уже в пустые ворота.
Во втором игровом отрезке преимущество казанцев увеличилось. Сначала пришел на помощь рикошет от хоккеиста «Динамо», а затем отличился и Никита Лямкин, сделавший счет 3:0. Защитник «Ак Барса» набрал очки в семи матчах подряд. На этом отрезке у него 8 (1+7) результативных действий. Заметим, что большую роль в шайбе Никиты сыграл голкипер Максим Арефьев, подменявший в этой встрече Тимура Билялова — здорово вышел из ворот и длинной передачей начал атаку казанцев.
Квартальнов же своего голкипера после двух поражений в столице Белоруссии решил не менять. «Верю ли в Зака Фукале? Он хорошо сыграл. Я верю в Ленина, в Сталина и в опера Наливайко», — шутя говорил Дмитрий Вячеславович.
При этом уже во втором периоде главный тренер гостей рискнул попробовать вообще без вратаря. После удаления Лямкина на последней минуте Квартальнов выпустил вместо Фукале шестого полевого игрока. Однако завершилась эта авантюра голом Кирилла Семенова, который довел преимущество «Ак Барса» до четырех шайб.
Итог — 4:0. И именно так может закончиться и серия уже после следующей встречи в Казани.
