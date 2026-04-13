Квартальнов признался, что ему стыдно за команду

В понедельник «Динамо» на выезде проиграло казанскому «Ак Барсу» со счетом 0:4, потерпев третье поражение подряд в серии.
«Немножко было стыдновато за команду. В хоккее делать нечего без характера, его проявлять надо. Это очень печально. Другие моменты уходят на второй план. Не хочется говорить, что время не наше, но пока что вот так. Мне нечего вообще сказать. Это мой первый плей-офф настолько бесхарактерный. Нельзя так играть в хоккей, да и в шахматы, где угодно», — сказал Квартальнов на пресс-конференции, трансляция которой опубликована в группе «Ак Барса» в соцсети «ВКонтакте».
«Моя вина всегда есть, всегда у тренера она есть. Я тут не собираюсь на кого-то вешать ответственность. Мы не смогли, кто-то не может, кто-то не хочет, а кто-то спит, наверное. Нужно взять себя в руки и начинать работать. Выиграть единоборство, и с этого все пойдет», — добавил Квартальнов.
Четвертый матч серии пройдет 15 апреля в Казани. Команды впервые встречаются в рамках Кубка Гагарина.
Анвар Гатиятулин
Дмитрий Квартальнов
Максим Арефьев
Закари Фукале
(00:00-39:14)
Закари Фукале
(39:25-40:00)
Василий Демченко
(c 40:00)
14:32
Александр Барабанов
(Илья Сафонов, Митчелл Миллер)
24:48
Егор Бориков
26:47
Дмитрий Яшкин
(Митчелл Миллер, Артем Галимов)
32:43
Командный штраф
32:43
Николас Мелош
36:54
Никита Лямкин
(Нэйтан Тодд, Кирилл Семенов)
39:14
Никита Лямкин
39:25
Кирилл Семенов
(Александр Барабанов, Илья Карпухин)
50:45
Даррен Дитц
58:09
Илья Карпухин
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит