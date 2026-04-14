Форвард «Динамо Мн» Галиев — о 0−3 в серии с «Ак Барсом»: «Нельзя опускать руки, надо биться»

«Складывается ощущение, что “Ак Барс” начинает быстрее, агрессивнее. То, как нам удавалось активно начинать с московским “Динамо” в первом раунде, теперь зеркально перевернулось. Нельзя опускать руки, надо биться. Не знаю, какая установка будет на следующий матч: активно сыграть или не активно. Вроде бы стараемся, но все выливается в пустую землю. Московское “Динамо” играло иначе, чем “Ак Барс”. Казанцы нас давят, у них хорошее построение в средней зоне. Мы не можем пройти ее на скорости, как проходили в сезоне. Делаем подставление, а второй игрок оказывается стоячим. Из-за этого мы играем без шайбы, тратим силы, чтобы отобрать ее, а “Ак Барс” играет правильно. Ни о какой усталости не может быть и речи, наши скорости не связаны с физической подготовкой. В первом раунде нам не приходилось догонять в счете, с другой стороны в прошлом матче был овертайм. Куда-то у нас все делось. Квартальнов говорил в раздевалке про характер. Соперник нас перебивает — такой был его посыл. Сможем ли отыграться с 0−3 в серии? Внутри себя, где слева — должно сжаться и раскрыться. Это спорт, здесь все возможно. Дмитрий Вячеслав проигрывал с 3−0. Наверняка он хочет побывать с другой стороны. Мы сдались? Точно нет. Печальная ситуация, но из якобы пустого тюбика пасты можно всегда выдавить еще», — заявил Галиев в беседе с корреспондентом Sport24 Дмитрием Ерыкаловым.