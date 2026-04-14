Форвард «Динамо Мн» Галиев — о 0−3 в серии с «Ак Барсом»: «Нельзя опускать руки, надо биться»

В понедельник, 13 апреля, минчане проиграли «барсам» со счетом 0:4 и уступают 0−3 в серии плей-офф КХЛ.
«Складывается ощущение, что “Ак Барс” начинает быстрее, агрессивнее. То, как нам удавалось активно начинать с московским “Динамо” в первом раунде, теперь зеркально перевернулось. Нельзя опускать руки, надо биться. Не знаю, какая установка будет на следующий матч: активно сыграть или не активно. Вроде бы стараемся, но все выливается в пустую землю. Московское “Динамо” играло иначе, чем “Ак Барс”. Казанцы нас давят, у них хорошее построение в средней зоне. Мы не можем пройти ее на скорости, как проходили в сезоне. Делаем подставление, а второй игрок оказывается стоячим. Из-за этого мы играем без шайбы, тратим силы, чтобы отобрать ее, а “Ак Барс” играет правильно. Ни о какой усталости не может быть и речи, наши скорости не связаны с физической подготовкой. В первом раунде нам не приходилось догонять в счете, с другой стороны в прошлом матче был овертайм. Куда-то у нас все делось. Квартальнов говорил в раздевалке про характер. Соперник нас перебивает — такой был его посыл. Сможем ли отыграться с 0−3 в серии? Внутри себя, где слева — должно сжаться и раскрыться. Это спорт, здесь все возможно. Дмитрий Вячеслав проигрывал с 3−0. Наверняка он хочет побывать с другой стороны. Мы сдались? Точно нет. Печальная ситуация, но из якобы пустого тюбика пасты можно всегда выдавить еще», — заявил Галиев в беседе с корреспондентом Sport24 Дмитрием Ерыкаловым.
Четвертый матч Кубка Гагарина между «Динамо Минск» и «Ак Барсом» состоится в Казани в среду, 15 апреля.
Анвар Гатиятулин
Дмитрий Квартальнов
Максим Арефьев
Закари Фукале
(00:00-39:14)
Закари Фукале
(39:25-40:00)
Василий Демченко
(c 40:00)
14:32
Александр Барабанов
(Илья Сафонов, Митчелл Миллер)
24:48
Егор Бориков
26:47
Дмитрий Яшкин
(Митчелл Миллер, Артем Галимов)
32:43
Командный штраф
32:43
Николас Мелош
36:54
Никита Лямкин
(Нэйтан Тодд, Кирилл Семенов)
39:14
Никита Лямкин
39:25
Кирилл Семенов
(Александр Барабанов, Илья Карпухин)
50:45
Даррен Дитц
58:09
Илья Карпухин
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
