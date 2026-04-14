Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.40
П2
2.92
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
1.89
X
4.50
П2
3.44
Хоккей. НХЛ
03:30
Чикаго
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
3.68
X
4.60
П2
1.80
Хоккей. НХЛ
04:30
Эдмонтон
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.30
П2
2.33
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
1.94
X
4.31
П2
3.31
Хоккей. НХЛ
05:00
Сиэтл
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
3.23
X
4.30
П2
1.99
Хоккей. НХЛ
не начался
Тампа-Бэй
:
Детройт
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Филадельфия
:
Каролина
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Флорида
:
Рейнджерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Торонто
:
Даллас
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
4
:
Динамо Мн
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
2
:
Металлург Мг
4
П1
X
П2

Форвард «Динамо Мн» Галиев — о 0−3 в серии с «Ак Барсом»: «Нельзя опускать руки, надо биться»

Нападающий минского «Динамо» Станислав Галиев высказался после поражения от казанского «Ак Барса» в третьем матче ¼ финала Кубка Гагарина.

Источник: Денис Костюченко, photo.khl.ru

В понедельник, 13 апреля, минчане проиграли «барсам» со счетом 0:4 и уступают 0−3 в серии плей-офф КХЛ.

«Складывается ощущение, что “Ак Барс” начинает быстрее, агрессивнее. То, как нам удавалось активно начинать с московским “Динамо” в первом раунде, теперь зеркально перевернулось. Нельзя опускать руки, надо биться. Не знаю, какая установка будет на следующий матч: активно сыграть или не активно. Вроде бы стараемся, но все выливается в пустую землю. Московское “Динамо” играло иначе, чем “Ак Барс”. Казанцы нас давят, у них хорошее построение в средней зоне. Мы не можем пройти ее на скорости, как проходили в сезоне. Делаем подставление, а второй игрок оказывается стоячим. Из-за этого мы играем без шайбы, тратим силы, чтобы отобрать ее, а “Ак Барс” играет правильно. Ни о какой усталости не может быть и речи, наши скорости не связаны с физической подготовкой. В первом раунде нам не приходилось догонять в счете, с другой стороны в прошлом матче был овертайм. Куда-то у нас все делось. Квартальнов говорил в раздевалке про характер. Соперник нас перебивает — такой был его посыл. Сможем ли отыграться с 0−3 в серии? Внутри себя, где слева — должно сжаться и раскрыться. Это спорт, здесь все возможно. Дмитрий Вячеслав проигрывал с 3−0. Наверняка он хочет побывать с другой стороны. Мы сдались? Точно нет. Печальная ситуация, но из якобы пустого тюбика пасты можно всегда выдавить еще», — заявил Галиев в беседе с корреспондентом Sport24 Дмитрием Ерыкаловым.

Четвертый матч Кубка Гагарина между «Динамо Минск» и «Ак Барсом» состоится в Казани в среду, 15 апреля.

Ак Барс
4:0
1:0, 3:0, 0:0
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала
13.04.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Татнефть-Арена, 8810 зрителей
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Максим Арефьев
Закари Фукале
(00:00-39:14)
Закари Фукале
(39:25-40:00)
Василий Демченко
(c 40:00)
1-й период
14:32
Александр Барабанов
(Илья Сафонов, Митчелл Миллер)
2-й период
24:48
Егор Бориков
26:47
Дмитрий Яшкин
(Митчелл Миллер, Артем Галимов)
32:43
Командный штраф
32:43
Николас Мелош
36:54
Никита Лямкин
(Нэйтан Тодд, Кирилл Семенов)
39:14
Никита Лямкин
39:25
Кирилл Семенов
(Александр Барабанов, Илья Карпухин)
3-й период
50:45
Даррен Дитц
58:09
Илья Карпухин
Статистика
Ак Барс
Динамо Мн
Штрафное время
6
6
Игра в большинстве
2
2
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит