Окулова признали лучшим нападающим второго раунда Кубка Гагарина

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Константин Окулов из омского «Авангарда» стал лучшим нападающим второго раунда розыгрыша Кубка Гагарина, сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Окулов признан лучшим в подобной номинации во второй раз в карьере. Он набрал 7 очков (4 гола + 3 передачи) в пяти матчах против московского ЦСКА с показателем полезности «+4». Две шайбы стали победными для его команды.
Лучшим вратарем в четвертый раз в карьере признан Даниил Исаев из ярославского «Локомотива», одержавший четыре победы в четырех матчах раунда с коэффициентом надежности 0,5 и процентом отраженных бросков 98,17. В трех из четырех встреч серии с уфимским «Салаватом Юлаевым» Исаев сыграл на ноль.
Лучшим защитником впервые в карьере признан Никита Лямкин из казанского «Ак Барса», набравший 5 (2+3) очков в четырех матчах против минского «Динамо» с показателем полезности «+6».
Лучшим новичком впервые в карьере стал защитник «Ак Барса» Степан Терехов. В его активе 2 (1+1) очка в четырех играх, показатель полезности составил «+2».