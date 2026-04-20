Окулова признали лучшим нападающим второго раунда Кубка Гагарина

Лучшим вратарем в четвертый раз в карьере признан Даниил Исаев из ярославского «Локомотива», одержавший четыре победы в четырех матчах раунда с коэффициентом надежности 0,5 и процентом отраженных бросков 98,17. В трех из четырех встреч серии с уфимским «Салаватом Юлаевым» Исаев сыграл на ноль.