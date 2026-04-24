В Латвии могут аннулировать тренерскую лицензию экс-вратаря «Амура»

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Совет спортивных федераций Латвии (LSFP) может аннулировать тренерскую лицензию бывшего вратаря хабаровского хоккейного клуба «Амур» Яниса Калниньша из-за игры в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), сообщает портал LSM.
Калниньш выступал за «Амур» с 2022 по 2024 год, несмотря на государственный запрет. В четверг хоккеист объявил у себя в соцсетях о завершении спортивной карьеры и о том, что недавно он получил лицензию фитнес-тренера и начал разрабатывать индивидуальные программы тренировок для юных спортсменов.
В настоящий момент в Латвии спортивный тренер может работать в частном клубе даже без сертификата, поэтому к нему невозможно применить санкции. Однако в грядущем Законе о спорте будет установлено, что в спортивном клубе любого уровня тренер обязан иметь официальный сертификат. Кроме того, LSFP подал предложения о поправках к постановлениям кабинета министров, которые позволили бы аннулировать тренерский сертификат в случаях, если спортивный специалист нарушил этические принципы.
Калниньшу 34 года. Он провел за «Амур» 41 матч, в которых одержал 11 побед и дважды отыграл на ноль. Также в КХЛ он выступал за рижское «Динамо» и финский «Йокерит». В составе сборной Латвии Калниньш сыграл на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.