В Латвии могут аннулировать тренерскую лицензию экс-вратаря «Амура»

В настоящий момент в Латвии спортивный тренер может работать в частном клубе даже без сертификата, поэтому к нему невозможно применить санкции. Однако в грядущем Законе о спорте будет установлено, что в спортивном клубе любого уровня тренер обязан иметь официальный сертификат. Кроме того, LSFP подал предложения о поправках к постановлениям кабинета министров, которые позволили бы аннулировать тренерский сертификат в случаях, если спортивный специалист нарушил этические принципы.