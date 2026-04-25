Агент Ливо: Можно сказать, что Джош не останется в «Тракторе»

Срок действующего соглашения канадского форварда истекает 31 мая.
— Джош Ливо уже не останется в «Тракторе»?
— Можно сказать так. На сегодняшний день никаких переговоров с «Трактором» не было.
— У Ливо есть интерес со стороны других клубов КХЛ?
— Интерес есть. Пока мы еще не вели переговоры, — цитирует Ботева «РБ Спорт».
Ливо стал лучшим бомбардиром и снайпером «Трактора» по итогам регулярного чемпионата (65 очков в 62 матчах: 26 голов + 39 передач). В плей-офф на счету форварда 4 очка (3+1) в 5 играх.