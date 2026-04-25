Хоккеист ЦСКА не расставался с Камилой Валиевой

В январе 2024 года CAS признал фигуристку Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил, дисквалифицировав ее на четыре года и аннулировав все результаты за этот период. Срок отстранения истек 25 декабря 2025 года. После возвращения в спорт Валиева тренируется у Светланы Соколовской (ранее — в группе Этери Тутберидзе).