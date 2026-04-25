Хоккеист ЦСКА не расставался с Камилой Валиевой

Хоккеист московского ЦСКА Никита Нестеров не расставался с Камилой Валиевой.

Источник: РИА "Новости"

Об этом в своем Telegram-канале рассказал журналист Михаил Зислис.

«Никита Нестеров не расставался с Камилой Валиевой. Не знаю, какой из этого можно сделать вывод кроме того, что ЦСКА будет сильным», — написал Зислис.

Впервые слухи о романе фигуристки и хоккеиста появились зимой 2025 года, с тех пор их несколько раз видели вместе, а спортсменка посещала матчи ЦСКА, за который играл Нестеров.

В январе 2024 года CAS признал фигуристку Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил, дисквалифицировав ее на четыре года и аннулировав все результаты за этот период. Срок отстранения истек 25 декабря 2025 года. После возвращения в спорт Валиева тренируется у Светланы Соколовской (ранее — в группе Этери Тутберидзе).

21 марта 2026 года на Кубке Первого канала она впервые после дисквалификации вышла на лед с короткой программой, предприняв попытку четверного тулупа, но упала и получила 70,00 балла.