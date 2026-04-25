В ХК «Торпедо» сообщили о продлении контрактов двух членов тренерского штаба

При этом также отмечено, что с сезона-2026/2027 53-летний Гоголев будет выполнять функции старшего тренера «автозаводцев».
24 апреля стало известно, что свой контракт с нижегородцами на два года также продлил главный тренер команды Алексей Исаков, который возглавляет основную команду «Торпедо» с июня 2025 года. До того 50-летний специалист работал с клубом Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) «Торпедо-Горький», который по итогам сезона-2024/2025 стал обладателем Кубка Петрова.
По результатам сезона КХЛ-2025/2026 «автозаводцы» набрали 81 очко за 68 матчей регулярного чемпионата и заняли шестое место в турнирной таблице Западной конференции, а также добрались до второго раунда Кубка Гагарина-2026, где в серии уступили магнитогорскому «Металлургу» (1−4).