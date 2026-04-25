В ХК «Торпедо» сообщили о продлении контрактов двух членов тренерского штаба

24 апреля стало известно, что свой контракт с нижегородцами на два года также продлил главный тренер команды Алексей Исаков, который возглавляет основную команду «Торпедо» с июня 2025 года. До того 50-летний специалист работал с клубом Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) «Торпедо-Горький», который по итогам сезона-2024/2025 стал обладателем Кубка Петрова.