Хоккеист Пинчук объявил об уходе из минского «Динамо»

МИНСК, 27 апреля. /ТАСС/. Шестой по результативности игрок прошедшего регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Виталий Пинчук не будет продлевать контракт с минским «Динамо». Об этом форвард написал в своем аккаунте в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Действующее соглашение игрока истекает 31 мая.
«Шесть лет в минском “Динамо” стали для меня большим и важным этапом в жизни, — написал нападающий. — Здесь я вырос как игрок и как человек, и это время останется со мной навсегда. Хочу искренне поблагодарить наших болельщиков. Ваша поддержка ощущалась в каждом матче, в каждом эпизоде. Вы всегда были рядом, верили в нас и давали ту энергию, которая помогала идти дальше».
«Отдельные слова благодарности руководству клуба. Спасибо всем ребятам, тренерам, с кем довелось делить раздевалку и выходить на лед. Было честью быть частью этой команды. Уважение каждому. Минск для меня навсегда останется особенным местом», — написал Пинчук.
Пинчуку 24 года, он выступал за минское «Динамо» с сезона-2020/21. В регулярных чемпионатах КХЛ он провел за клуб 252 матча, в которых забросил 73 шайбы и отдал 72 результативные передачи. В плей-офф КХЛ на его счету 28 игр, 9 голов и 13 передач.
В прошедшем регулярном чемпионате Пинчук набрал 66 очков (31 гол + 35 голевых передач) в 65 матчах, установив рекорд для белорусских игроков в КХЛ по количеству набранных очков за один регулярный чемпионат.
≡≡≡≡≡=
Решением Тверского районного суда Москвы от 21 марта 2022 г. компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена.
Анвар Гатиятулин
Дмитрий Квартальнов
Тимур Билялов
Василий Демченко
(00:00-57:00)
Василий Демченко
(57:18-57:23)
01:19
Михаил Фисенко
01:19
Николас Мелош
01:56
Никита Лямкин
04:16
Никита Дыняк
04:16
Алексей Пустозеров
04:16
Ксавье Уэлле
04:16
Ксавье Уэлле
04:16
Джош Брук
06:22
Артем Галимов
06:22
Даррен Дитц
06:22
Даррен Дитц
12:35
Никита Лямкин
(Илья Сафонов, Александр Барабанов)
17:03
Никита Лямкин
17:03
Сергей Кузнецов
23:04
Станислав Галиев
25:54
Никита Дыняк
28:24
Алекс Лимож
29:33
Дмитрий Яшкин
(Никита Лямкин, Александр Барабанов)
33:17
Артем Галимов
33:17
Артем Галимов
38:45
Михаил Фисенко
38:45
Сэм Энас
39:01
Александр Барабанов
(Митчелл Миллер, Кирилл Семенов)
42:26
Сэм Энас
57:18
Вадим Шипачев
(Алекс Лимож, Виталий Пинчук)
59:15
Даниил Липский
(Виталий Пинчук, Алекс Лимож)
