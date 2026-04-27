Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.10
П2
3.10
Хоккей. НХЛ
28.04
Питтсбург
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.30
П2
2.78
Хоккей. НХЛ
28.04
Юта
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.57
X
4.20
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Анахайм
4
:
Эдмонтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
2
:
Тампа-Бэй
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
1
:
Колорадо
5
П1
X
П2

Хоккеист Пинчук объявил об уходе из минского «Динамо»

Форвард провел в команде шесть сезонов.

Источник: РИА "Новости"

МИНСК, 27 апреля. /ТАСС/. Шестой по результативности игрок прошедшего регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Виталий Пинчук не будет продлевать контракт с минским «Динамо». Об этом форвард написал в своем аккаунте в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Действующее соглашение игрока истекает 31 мая.

«Шесть лет в минском “Динамо” стали для меня большим и важным этапом в жизни, — написал нападающий. — Здесь я вырос как игрок и как человек, и это время останется со мной навсегда. Хочу искренне поблагодарить наших болельщиков. Ваша поддержка ощущалась в каждом матче, в каждом эпизоде. Вы всегда были рядом, верили в нас и давали ту энергию, которая помогала идти дальше».

«Отдельные слова благодарности руководству клуба. Спасибо всем ребятам, тренерам, с кем довелось делить раздевалку и выходить на лед. Было честью быть частью этой команды. Уважение каждому. Минск для меня навсегда останется особенным местом», — написал Пинчук.

Пинчуку 24 года, он выступал за минское «Динамо» с сезона-2020/21. В регулярных чемпионатах КХЛ он провел за клуб 252 матча, в которых забросил 73 шайбы и отдал 72 результативные передачи. В плей-офф КХЛ на его счету 28 игр, 9 голов и 13 передач.

В прошедшем регулярном чемпионате Пинчук набрал 66 очков (31 гол + 35 голевых передач) в 65 матчах, установив рекорд для белорусских игроков в КХЛ по количеству набранных очков за один регулярный чемпионат.

≡≡≡≡≡=

Решением Тверского районного суда Москвы от 21 марта 2022 г. компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена.

Ак Барс
3:2
1:0, 2:0, 0:2
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала
15.04.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Татнефть-Арена, 8826 зрителей
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Тимур Билялов
Василий Демченко
(00:00-57:00)
Василий Демченко
(57:18-57:23)
1-й период
01:19
Михаил Фисенко
01:19
Николас Мелош
01:56
Никита Лямкин
04:16
Никита Дыняк
04:16
Алексей Пустозеров
04:16
Ксавье Уэлле
04:16
Ксавье Уэлле
04:16
Джош Брук
06:22
Артем Галимов
06:22
Даррен Дитц
06:22
Даррен Дитц
12:35
Никита Лямкин
(Илья Сафонов, Александр Барабанов)
17:03
Никита Лямкин
17:03
Сергей Кузнецов
2-й период
23:04
Станислав Галиев
25:54
Никита Дыняк
28:24
Алекс Лимож
29:33
Дмитрий Яшкин
(Никита Лямкин, Александр Барабанов)
33:17
Артем Галимов
33:17
Артем Галимов
38:45
Михаил Фисенко
38:45
Сэм Энас
39:01
Александр Барабанов
(Митчелл Миллер, Кирилл Семенов)
3-й период
42:26
Сэм Энас
57:18
Вадим Шипачев
(Алекс Лимож, Виталий Пинчук)
59:15
Даниил Липский
(Виталий Пинчук, Алекс Лимож)
Статистика
Ак Барс
Динамо Мн
Штрафное время
26
28
Игра в большинстве
5
4
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит