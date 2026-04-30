Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
3-й период
Авангард
1
:
Локомотив
0
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.15
П2
12.70
Хоккей. НХЛ
01.05
Миннесота
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.19
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
01.05
Анахайм
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.42
П2
2.20
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Юта
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
2
:
Монреаль
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
1
:
Питтсбург
0
П1
X
П2

Никитин подвел итоги сезона для ЦСКА: «Это недоработка тренерского штаба»

Игорь Никитин, главный тренер ЦСКА, подвел итоги сезона для московского клуба.

Источник: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

"Ребята выбрались из очень непростой ситуации. Мы были ниже ватерлинии восьмерки, но поверили в себя, сражались и смогли доказать самим себе, что состоялись как команда. Однако, чтобы сделать следующий шаг, возможно, нам не хватило времени.

Если бы мы выдали максимум, то сейчас не сидели бы на пресс-конференции — шла бы игра с Ярославлем. Мы не смогли провести серию с Омском на пределе возможностей. Это недоработка тренерского штаба. У нас был потенциал обыграть серьезного соперника, но только в том случае, если бы мы находились на максимуме своих возможностей. Я вижу этот потенциал в ребятах", — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ.

В регулярном чемпионате КХЛ ЦСКА занял четвертое место в Западной конференции. В четвертьфинале Кубка Гагарина армейцы уступили «Авангарду» (1−4).