Никитин подвел итоги сезона для ЦСКА: «Это недоработка тренерского штаба»

"Ребята выбрались из очень непростой ситуации. Мы были ниже ватерлинии восьмерки, но поверили в себя, сражались и смогли доказать самим себе, что состоялись как команда. Однако, чтобы сделать следующий шаг, возможно, нам не хватило времени.
Если бы мы выдали максимум, то сейчас не сидели бы на пресс-конференции — шла бы игра с Ярославлем. Мы не смогли провести серию с Омском на пределе возможностей. Это недоработка тренерского штаба. У нас был потенциал обыграть серьезного соперника, но только в том случае, если бы мы находились на максимуме своих возможностей. Я вижу этот потенциал в ребятах", — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ.
В регулярном чемпионате КХЛ ЦСКА занял четвертое место в Западной конференции. В четвертьфинале Кубка Гагарина армейцы уступили «Авангарду» (1−4).