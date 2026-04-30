Никитин подвел итоги сезона для ЦСКА: «Это недоработка тренерского штаба»

Если бы мы выдали максимум, то сейчас не сидели бы на пресс-конференции — шла бы игра с Ярославлем. Мы не смогли провести серию с Омском на пределе возможностей. Это недоработка тренерского штаба. У нас был потенциал обыграть серьезного соперника, но только в том случае, если бы мы находились на максимуме своих возможностей. Я вижу этот потенциал в ребятах", — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ.