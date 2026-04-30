ЦСКА на три сезона продлил контракт с обладателем Кубка Гагарина

Московский ЦСКА продлил контракт с 26-летним нападающим Климом Костиным, сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.
Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2028/29.
В январе Костин был обменян в ЦСКА из омского «Авангарда» (в сезоне-2020/21 стал обладателем Кубка Гагарина), подписав контракт до конца сезона.
В составе московского клуба в нынешнем сезоне хоккеист провел десять матчей в регулярном чемпионате (на его счету один гол и две передачи) и десять встреч в плей-офф, где результативными действиями не отметился.
Всего на его счету 32 очка (14+18) в 116 играх КХЛ.
Также Костин с 2017 года играл в Северной Америке в AHL и НХЛ, в том числе за «Сент-Луис», «Эдмонтон», «Детройт» и «Сан-Хосе». Всего он отыграл в НХЛ 202 матча, забросил 28 шайб и сделал 30 передач.