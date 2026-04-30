Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
01.05
Миннесота
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.18
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
01.05
Анахайм
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.66
X
4.43
П2
2.25
Хоккей. КХЛ
01.05
Ак Барс
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.00
П2
2.70
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
2
:
Локомотив
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
1
:
Питтсбург
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Юта
4
П1
X
П2

ЦСКА на три сезона продлил контракт с обладателем Кубка Гагарина

Источник: РБК Спорт

Московский ЦСКА продлил контракт с 26-летним нападающим Климом Костиным, сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

В январе Костин был обменян в ЦСКА из омского «Авангарда» (в сезоне-2020/21 стал обладателем Кубка Гагарина), подписав контракт до конца сезона.

В составе московского клуба в нынешнем сезоне хоккеист провел десять матчей в регулярном чемпионате (на его счету один гол и две передачи) и десять встреч в плей-офф, где результативными действиями не отметился.

Всего на его счету 32 очка (14+18) в 116 играх КХЛ.

Также Костин с 2017 года играл в Северной Америке в AHL и НХЛ, в том числе за «Сент-Луис», «Эдмонтон», «Детройт» и «Сан-Хосе». Всего он отыграл в НХЛ 202 матча, забросил 28 шайб и сделал 30 передач.