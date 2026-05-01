Якубов покинул пост спортивного директора клуба КХЛ «Динамо»

В качестве игрока Якубов становился двукратным чемпионом России — в составе тольяттинской «Лады» (1994 год) и казанского «Ак Барса» (1998). После завершения карьеры с 2002 по 2015 год работал в «Нефтехимике». В 2017—2021 годах занимал пост генменеджера «Ак Барса», команда в 2018 году стала обладателем Кубка Гагарина. Также был спортивным директором петербургского СКА и «Лады».