Якубов покинул пост спортивного директора клуба КХЛ «Динамо»

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Рафик Якубов покинул пост спортивного директора московского клуба Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» по собственному желанию. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.
Ранее об уходе Якубова сообщал источник ТАСС.
В качестве игрока Якубов становился двукратным чемпионом России — в составе тольяттинской «Лады» (1994 год) и казанского «Ак Барса» (1998). После завершения карьеры с 2002 по 2015 год работал в «Нефтехимике». В 2017—2021 годах занимал пост генменеджера «Ак Барса», команда в 2018 году стала обладателем Кубка Гагарина. Также был спортивным директором петербургского СКА и «Лады».
Якубов был назначен на пост спортивного директора бело-голубых в мае 2025 года. В текущем сезоне московская команда проиграла минскому «Динамо» (0−4) в первом раунде плей-офф.