Агент заявил, что Евгений Кузнецов покинет «Салават Юлаев»

Форвард Евгений Кузнецов наверняка покинет уфимский «Салават Юлаев» по окончании контракта. Об этом «Матч ТВ» заявил агент хоккеиста Шуми Бабаев.
По словам Бабаева, пока новостей о будущем Кузнецова нет.
На вопрос о переговорах с уфимцами Бабаев ответил: «Я думаю, он в “Салавате” не останется».
В нынешнем сезоне 33-летний Кузнецов, обладатель Кубка Стэнли (2018) в составе «Вашингтон Кэпиталз» и двукратный чемпион мира, провел за «Салават Юлаев» 26 матчей и набрал 20 (7+13) очков. Уфимский клуб завершил сезон, уступив ярославскому «Локомотиву» в серии первого раунда плей-офф в четырех матчах.
Контракт Кузнецова с «Салаватом Юлаевым» истекает 31 мая.