Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
2-й период
Ак Барс
0
:
Металлург Мг
0
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.45
П2
2.83
Хоккей. НХЛ
02.05
Монреаль
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.15
П2
2.43
Хоккей. НХЛ
02.05
Бостон
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.54
X
4.19
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
02.05
Юта
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.58
X
4.28
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
5
:
Эдмонтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
5
:
Даллас
2
П1
X
П2

Агент заявил, что Евгений Кузнецов покинет «Салават Юлаев»

Контракт обладателя Кубка Стэнли и двукратного чемпиона мира с уфимским клубом КХЛ истекает 31 мая.

Источник: Соцсети "Салавата Юлаева"

Форвард Евгений Кузнецов наверняка покинет уфимский «Салават Юлаев» по окончании контракта. Об этом «Матч ТВ» заявил агент хоккеиста Шуми Бабаев.

По словам Бабаева, пока новостей о будущем Кузнецова нет.

На вопрос о переговорах с уфимцами Бабаев ответил: «Я думаю, он в “Салавате” не останется».

В нынешнем сезоне 33-летний Кузнецов, обладатель Кубка Стэнли (2018) в составе «Вашингтон Кэпиталз» и двукратный чемпион мира, провел за «Салават Юлаев» 26 матчей и набрал 20 (7+13) очков. Уфимский клуб завершил сезон, уступив ярославскому «Локомотиву» в серии первого раунда плей-офф в четырех матчах.

Контракт Кузнецова с «Салаватом Юлаевым» истекает 31 мая.