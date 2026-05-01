Агент заявил, что Евгений Кузнецов покинет «Салават Юлаев»

В нынешнем сезоне 33-летний Кузнецов, обладатель Кубка Стэнли (2018) в составе «Вашингтон Кэпиталз» и двукратный чемпион мира, провел за «Салават Юлаев» 26 матчей и набрал 20 (7+13) очков. Уфимский клуб завершил сезон, уступив ярославскому «Локомотиву» в серии первого раунда плей-офф в четырех матчах.