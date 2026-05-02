Разин отреагировал на жалобу ФСЖР: «Предложили меня оштрафовать, выгнать из партии… Кто эти люди вообще?»

Несколько дней назад на послематчевой пресс-конференции Разин усадил рядом с собой за стол корреспондента Рустама, назвав его «смурфиком из Казани», и отчитал его за то, что тот выдернул из контекста его слова после первой игры, когда тренер магнитогорцев в шутливой форме предлагал «дать по башке» видеотренерам казанской команды. Разин назвал это догадками журналиста и заявил ему: «Давай я предположу, что ты — педофил. А что, по типажу ты похож. Представляешь, какое у тебя будет клеймо?».