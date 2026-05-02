Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
05:00
Юта
:
Вегас
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
:
Авангард
Хоккей. НХЛ
не начался
Монреаль
:
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
не начался
Бостон
:
Баффало
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
4
:
Металлург Мг
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
5
:
Эдмонтон
2
Разин отреагировал на жалобу ФСЖР: «Предложили меня оштрафовать, выгнать из партии… Кто эти люди вообще?»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин отреагировал на жалобу в свой адрес со стороны Федерации спортивных журналистов России.

Источник: Дмитрий Сорока, photo.khl.ru

Несколько дней назад на послематчевой пресс-конференции Разин усадил рядом с собой за стол корреспондента Рустама, назвав его «смурфиком из Казани», и отчитал его за то, что тот выдернул из контекста его слова после первой игры, когда тренер магнитогорцев в шутливой форме предлагал «дать по башке» видеотренерам казанской команды. Разин назвал это догадками журналиста и заявил ему: «Давай я предположу, что ты — педофил. А что, по типажу ты похож. Представляешь, какое у тебя будет клеймо?».

«27 апреля тренер ХК “Металлург” Андрей Разин на послематчевой пресс-конференции позволил себе неэтичное поведение в отношении одного из наших коллег. Федерация спортивных журналистов России считает необходимым заявить: недопустимо, когда тренер публично переходит на личности, а в ответ на оправданный вопрос об игре дает оценки профессиональной работе журналиста, которые сопровождаются оскорбительными сравнениями.

В регламенте КХЛ прописаны нормы поведения официальных лиц. Поведение Разина — это неуважение к Лиге, к аккредитованному ею журналисту и представителям всех СМИ. Мы рассчитываем, что руководители ХК «Металлург» и представители КХЛ в ближайшее время дадут соответствующую оценку поведению Андрея Разина", — говорится в заявлении ФСЖР.

"Коллеги, а можно у вас спросить: Ассоциация спортивных журналистов — кто в нее входит? Кто, скажите мне? Виктор Гусев… Я хочу знать, поэтому спрашиваю. Они там предложили меня оштрафовать, лишить аккредитации, выгнать из партии… Кто эти люди вообще?! Мне интересно.

Рустам, я читал, что там тебя призывают на меня в суд подать. Я больше чем уверен, что ты не занимаешься этим. Я просто предполагаю, что это визг биатлона, свист футбола и топот шахмат, наверное. Так этих людей называют, нет?" — заявил Разин на пресс-конференции.

1 мая «Металлург» проиграл «Ак Барсу» со счетом 1:4 и уступает в серии полуфинала Кубка Гагарина со счетом 1−3.