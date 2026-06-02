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СКА сохранил в составе обладателя Кубка Стэнли Уилсона

Канадский форвард Скотт Уилсон выступает в КХЛ с 2022 года, в СКА он перешел по ходу прошедшего сезона.

Источник: РБК Спорт

Петербургский СКА расторг контракт, а затем заключил новое соглашение с канадским форвардом Скоттом Уилсоном, рассчитанное на один сезон. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

34-летний Уилсон перешел в СКА по ходу прошедшего сезона из новосибирской «Сибири», провел за петербургский клуб 24 матча и набрал 11 (2+9) очков.

В КХЛ Уилсон выступает с 2022 года, ранее он играл за «Витязь», магнитогорский «Металлург» и «Салават Юлаев».

Уилсон был выбран «Питтсбург Пингвинз» на драфте НХЛ 2011 года под общим 209-м номером. За команду он выступал с 2014 по 2017 год, в сезоне 2016/17 стал обладателем Кубка Стэнли.