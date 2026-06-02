Квартальнов — идеальный выбор «Локомотива». С этой командой тренер наконец-то выиграет Кубок Гагарина

Дмитрий Квартальнов стал очередным тренером «Локомотива». И это логичное решение руководства ярославского клуба. Положа руку на сердце, специалист сейчас действительно сильнейший из тех, кто работает в лиге. Но получится ли у него в «Локомотиве»? Скорее всего, именно в Ярославле у него будет первый трофей.
О том, что Дмитрий Квартальнов основной кандидат на пост главного тренера ярославского клуба, стало известно в январе. Конечно, все отнекивались, но и причины на это были. У Квартальнова была сильная команда в Минске, его коллектив был одним из претендентов на кубок, так что это было неподходящее время для того, чтобы обсуждать сезон-2026/27.
Правда, первые проблемы между Квартальновым и руководством «Динамо» уже появились. Например, сторона тренера ожидала, что белорусский коллектив предложит продлить контракт еще в декабре (об этом стороны говорили перед сезоном), но прошли новогодние праздники, а тренеру ничего не предлагали. Да уже и грянул скандал с дедлайном. Специалист хотел, чтобы ему привезли игроков, которые умеют бегать, разрушать, а клуб приобрел Райана Спунера, который ему совсем не нужен. Да еще и менеджеры выступили с заявлением, мол, мы создали все условия для победы, так что тренеру надо молчать и работать. Все это означало только одно — Квартальнов минчанам больше не нужен. И как бы он ни выступил, связываться с ним не хотели. А еще через какое-то время клуб внезапно уволил помощника главного тренера, обострив ситуацию до предела.
В Ярославле все было спокойно, но Боб Хартли сразу дал понять, что это его последняя работа, он собирается отдыхать и наслаждаться пенсией. Его очень сильно уговаривали остаться, предлагали фантастические условия, но Боб был непоколебим. Он и так уже неоднократно пожалел, что отправился работать, так что не было и речи о том, что тренер продолжит карьеру. Даже в случае чемпионства.
Квартальнов не был единственным вариантом для ярославцев. Клуб смотрел на иностранный рынок, но не находил там никого, кто бы мог с ходу принять сильный клуб и сохранить все лучшее. Да, на рынке были тренеры, но все они по разным причинам не устраивали железнодорожников. Слышал, что вариант с переездом предлагали действительно сильным специалистам, даже тем, кто находится в обойме НХЛ. Безрезультатно. Кто-то отказывался моментально, кто-то вежливо говорил, что у него нет в планах работать в другой лиге даже за очень приличные деньги.
Квартальнов имеет опыт работы в Ярославле, и это были неплохие сезоны. Он пришел в октябре 2017 года, во втором круге плей-офф уступил СКА с Ковальчуком и Дацюком (год их чемпионства) и приступил к работе в следующем чемпионате. В сезоне-2018/19 его «Локомотив» занял третье место в регулярке, показывая неплохой хоккей, но во втором круге снова попал под СКА и вылетел. Клубу же были нужны победы, и с тренером расстались.
После этого специалист только прогрессировал. Над ним сейчас многие смеются, мол, тренер никогда ничего не выигрывал, все время что-то мешало. Да, статистика плохая, но не учитывается очень много нюансов. По большому счету Квартальнов потерпел только одно серьезное поражение по своей вине. В 2015 году его ЦСКА вел в серии против СКА 3−0, но все равно вылетел. Тогда его команда была близка к кубку. Но вспомните тот состав питерцев. Сейчас о таком никто и не мечтает.
Да и было это 11 лет назад. С тех пор Дмитрий Вячеславович стал другим, а на каждую его последующую команду было приятно смотреть. Но как он может повлиять на то, что в Минске менеджеры внезапно стали делить победу, которой еще нет, а в Казани хоккеисты решили покуролесить во время плей-офф в Балашихе?
Так что приглашение Квартальнова — идеальный выбор для «Локомотива». И благодаря махинациям с контрактами клуб сохранил состав и получил серьезные средства на дополнительное усиление. При этом известно, что договор с тренером будет автоматически продлен в случае прохода второго раунда, так что у него даже есть право на ошибку.
Уверен, что именно в Ярославле тренер возьмет свой первый трофей. Вероятнее всего, даже в следующем сезоне. У «Локомотива» мало шансов проиграть, только если случится что-то совсем уж экстраординарное.
Алексей Шевченко