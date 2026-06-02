Квартальнов — идеальный выбор «Локомотива». С этой командой тренер наконец-то выиграет Кубок Гагарина

Правда, первые проблемы между Квартальновым и руководством «Динамо» уже появились. Например, сторона тренера ожидала, что белорусский коллектив предложит продлить контракт еще в декабре (об этом стороны говорили перед сезоном), но прошли новогодние праздники, а тренеру ничего не предлагали. Да уже и грянул скандал с дедлайном. Специалист хотел, чтобы ему привезли игроков, которые умеют бегать, разрушать, а клуб приобрел Райана Спунера, который ему совсем не нужен. Да еще и менеджеры выступили с заявлением, мол, мы создали все условия для победы, так что тренеру надо молчать и работать. Все это означало только одно — Квартальнов минчанам больше не нужен. И как бы он ни выступил, связываться с ним не хотели. А еще через какое-то время клуб внезапно уволил помощника главного тренера, обострив ситуацию до предела.