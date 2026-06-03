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Официально: Готовец покинул московское «Динамо»

Защитник Кирилл Готовец покинул московское «Динамо» в связи с истечением срока контракта.

Источник: Sport24

«Благодарим Кирилла за игру и желаем успехов в новых начинаниях!» — говорится в заявлении московского клуба.

34-летний белорус выступал за «Динамо» с 2022 года, он провел за клуб 219 матчей и набрал 33 (6+27) очка.