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Лимож — о поражении «Динамо Минск» от «Ак Барса»: «Мы попали на “горячую” команду»

Американский нападающий минского «Динамо» Алекс Лимож высказался о проигранной со счетом 0−4 серии плей-офф против «Ак Барса».

Источник: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

— Сейчас, по прошествии времени, вы уже осознали, что случилось с командой во втором раунде, когда «Динамо» проиграло «Ак Барсу» со счетом 0−4?

— Должен сказать, мы попали на «горячую» команду. «Ак Барс», как показало время, вышел в финал, и это произошло не просто так. Он действительно хорошо играл. У нас были достаточно «близкие» игры. Иногда случается так, что в плей-офф ты попадаешь на сильную команду, и это был как раз тот случай. Мы приложили все возможные усилия, но это не сработало, — цитирует Лиможа Allhockey.ru.