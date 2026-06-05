Лимож — о поражении «Динамо Минск» от «Ак Барса»: «Мы попали на “горячую” команду»

— Должен сказать, мы попали на «горячую» команду. «Ак Барс», как показало время, вышел в финал, и это произошло не просто так. Он действительно хорошо играл. У нас были достаточно «близкие» игры. Иногда случается так, что в плей-офф ты попадаешь на сильную команду, и это был как раз тот случай. Мы приложили все возможные усилия, но это не сработало, — цитирует Лиможа Allhockey.ru.