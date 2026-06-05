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Федотов близок к переходу в «Спартак»

По информации «СЭ», «Спартак» может подписать контракт с голкипером Иваном Федотовым.

Источник: Getty Images

На этой неделе красно-белые расторгли соглашение с вратарем Александром Георгиевым, который планирует продолжить карьеру в Северной Америке.

Ранее сообщалось, что 29-летний Федотов покинул расположение фарм-клуба «Коламбуса» в АХЛ и вернулся в Россию из-за травмы.

Федотов перешел в «Коламбус» в сентябре 2025 года в результате обмена с «Филадельфией». В том же месяце, что клуб поместил голкипера на драфт отказов.

Куда пропал вратарь Федотов, наделавший шум по обе стороны океана? Похоже, в НХЛ он уже не нужен.

Россиянин не провел ни одного матча за «Коламбус» в НХЛ. За «Кливленд Монстерс» в сезоне-2025/26 вратарь сыграл 47 матчей и отразил 88,7 процентов бросков.