Федотов близок к переходу в «Спартак»

На этой неделе красно-белые расторгли соглашение с вратарем Александром Георгиевым, который планирует продолжить карьеру в Северной Америке.
Ранее сообщалось, что 29-летний Федотов покинул расположение фарм-клуба «Коламбуса» в АХЛ и вернулся в Россию из-за травмы.
Федотов перешел в «Коламбус» в сентябре 2025 года в результате обмена с «Филадельфией». В том же месяце, что клуб поместил голкипера на драфт отказов.
Куда пропал вратарь Федотов, наделавший шум по обе стороны океана? Похоже, в НХЛ он уже не нужен.
Россиянин не провел ни одного матча за «Коламбус» в НХЛ. За «Кливленд Монстерс» в сезоне-2025/26 вратарь сыграл 47 матчей и отразил 88,7 процентов бросков.