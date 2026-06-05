Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
6
:
Норвегия
0
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Канада
2
:
Финляндия
4
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
ОТ
Канада
2
:
Норвегия
3
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
ОТ
Швейцария
0
:
Финляндия
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2

Экс-игрок ЦСКА дисквалифицирован на два года из-за мельдония

Бывший хоккеист московского ЦСКА Никита Седов сообщил о получении двухлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

Источник: РИА "Новости"

Об этом рассказал сам футболист на своей странице в Instagram.

«Вместе с моей юридической командой была проделана огромная работа. В результате суд установил, что запрещенное вещество попало в мой организм непреднамеренно и что умысла с моей стороны не было. Для меня это имеет принципиальное значение», — указал он.

В апреле 2025 года стало известно, что Седов сдал положительный тест на мельдоний. В сезоне-2024/25 Седов набрал 17 (1+16) очков в 56 матчах ЦСКА в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Также он один раз вышел на лед в плей-офф.

13 августа ЦСКА в своем сообщил о расторжении трудового соглашения с защитником. Контракт расторгнут по инициативе игрока.

Седову 25 лет. В своей карьере в КХЛ он также выступал за «Сочи», петербургский СКА, московский «Спартак» и череповецкую «Северсталь». Всего он сыграл 223 матча с учетом плей-офф.