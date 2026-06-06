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Тамбиев хочет оставить Гусева в «Динамо»

Как стало известно «СЭ», главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев заинтересован в том, чтобы Никита Гусев продолжил выступать за клуб.

Источник: Спорт-Экспресс

Однако, по нашим данным, ряд факторов препятствуют тому, чтобы хоккеист остался в команде. Один из ключевых — финансовый, сторона Гусева выдвинула высокие требования по зарплате.

В сезоне-2025/26 33-летний форвард набрал 55 (17+38) очков в 66 матчах FONBET чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 2 (1+1) очка в четырех встречах.

«Динамо» в прошедшем сезоне заняло седьмое место в Западной конференции КХЛ. В Кубке Гагарина москвичи уступили минскому «Динамо» (0−4 в серии) в первом раунде.

Гусев выступает за «Динамо» с 2023 года. До этого он играл в СКА, «Флориде», «Нью-Джерси», «Югре», «Амуре» и ЦСКА.