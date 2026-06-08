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Аутсайдер КХЛ назвал нового главного тренера

«Ладу» возглавил воспитанник клуба Павел Зубов, который в прошлом сезоне работал в ВХЛ.

Источник: РБК Спорт

Тольяттинская «Лада», занявшая предпоследнее место в минувшем сезоне КХЛ, сообщила о назначении Павла Зубова главным тренером команды.

Зубов — воспитанник и бывший защитник «Лады», становился с командой чемпионом России в 1994 и 1996 годах.

Зубов начал тренерскую карьеру в 2009 году, работал в белорусском «Металлурге» (Жлобин), новосибирской «Сибири», ярославском «Локомотиве» и казанском «Ак Барсе». Прошлый сезон Зубов начинал в штабе «Лады», а потом возглавил клуб ВХЛ «Рязань-ВДВ».

Предыдущий тренер «Лады» Павел Десятков 1 июня вошел в штаб хабаровского «Амура».

«Лада» в прошлом сезоне выиграла только 20 матчей из 68 в регулярном чемпионате и не попала в плей-офф.