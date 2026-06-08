Аутсайдер КХЛ назвал нового главного тренера

Зубов начал тренерскую карьеру в 2009 году, работал в белорусском «Металлурге» (Жлобин), новосибирской «Сибири», ярославском «Локомотиве» и казанском «Ак Барсе». Прошлый сезон Зубов начинал в штабе «Лады», а потом возглавил клуб ВХЛ «Рязань-ВДВ».