Аутсайдер КХЛ назвал нового главного тренера

Тольяттинская «Лада», занявшая предпоследнее место в минувшем сезоне КХЛ, сообщила о назначении Павла Зубова главным тренером команды.
Зубов — воспитанник и бывший защитник «Лады», становился с командой чемпионом России в 1994 и 1996 годах.
Зубов начал тренерскую карьеру в 2009 году, работал в белорусском «Металлурге» (Жлобин), новосибирской «Сибири», ярославском «Локомотиве» и казанском «Ак Барсе». Прошлый сезон Зубов начинал в штабе «Лады», а потом возглавил клуб ВХЛ «Рязань-ВДВ».
Предыдущий тренер «Лады» Павел Десятков 1 июня вошел в штаб хабаровского «Амура».
«Лада» в прошлом сезоне выиграла только 20 матчей из 68 в регулярном чемпионате и не попала в плей-офф.