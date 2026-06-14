Квартальнов рассказал, готов ли работать тренером до 70 лет

«Есть стороны легкие и не очень. Все-таки три года подряд команда выходила в финал. Еще раз скажу, что очень рад этому вызову, команда очень хорошая. И сейчас наша работа заключается в том, чтобы команда не выдохлась. Конечно, это будет чуть другая команда, нужно будет хорошо поработать», — добавил он.