Квартальнов рассказал, готов ли работать тренером до 70 лет

МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Наставник ярославского хоккейного клуба «Локомотив» Дмитрий Квартальнов не планирует оставаться в роли тренера до 70 лет. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
Ранее ТАСС сообщал, что 60-летний Квартальнов возглавил «Локомотив», покинув по истечении срока контракта минское «Динамо».
«Да нет, наверное. Я понимаю, что надо уже задумываться [над завершением карьеры]. Сейчас я получил такой вызов, хорошая команда. До этого где-то приходилось что-то создавать, а в Ярославле команда уже готовая», — ответил Квартальнов на вопрос, готов ли работать тренером до 70 лет.
«Есть стороны легкие и не очень. Все-таки три года подряд команда выходила в финал. Еще раз скажу, что очень рад этому вызову, команда очень хорошая. И сейчас наша работа заключается в том, чтобы команда не выдохлась. Конечно, это будет чуть другая команда, нужно будет хорошо поработать», — добавил он.